“Azzurra d’Estate” sabato e domenica a Traversetolo: buona cucina, comicità e danze sotto le stelle

Dopo qualche anno di pausa, ritorna più viva che mai “Azzurra d’Estate”, la storica festa estiva organizzata dall’Assistenza Pubblica di Traversetolo, pronta a trasformare il primo weekend di agosto in un’esperienza indimenticabile di gusto e allegria.

Appuntamento sabato 2 e domenica 3 agosto al Parco Lido Valtermina (Via Pezzani – Traversetolo), la suggestiva cornice immersa nel verde ai piedi dell’anfiteatro naturale del centro sportivo.

Giunta alla 20ª edizione, la festa rappresenta un’occasione perfetta per chi resta in città o per i villeggianti in cerca di un evento conviviale e rilassante: due serate di spettacolo, musica, buon cibo e tanto divertimento, adatte a tutta la famiglia.

Cena sotto le stelle, a partire dalle 19.30: ad aprire entrambe le serate sarà la cena, da sempre fiore all’occhiello della manifestazione: una vera e propria celebrazione della cucina parmigiana, con piatti preparati con passione e ingredienti selezionati. Gli chef della Croce Azzurra garantiranno come sempre qualità e varietà, con un menù pensato per valorizzare le eccellenze del territorio.

Sabato 2 agosto, risate e musica. La serata di sabato sarà dominata dalla comicità e dall’intrattenimento musicale: “Non c’è il due senza il tre” vedrà sul palco Willer Collura, Gianpaolo Cantoni e Seb, per uno show tutto da ridere. A seguire, spazio al ritmo con un coinvolgente DJ-set sotto le stelle.

Per i più piccoli, sempre sabato dalle 19.30, torna anche l’attesa “Baby Azzurra Dance” con animazione dedicata.

Domenica 3 agosto: si balla con l’orchestra Battaini – Conti. Si accenderà la grande pista da ballo in granito, molto amata dagli appassionati di liscio e balli di coppia, che ospiterà la rinomata orchestra Battaini – Conti per una serata tutta da danzare.

Info: www.apcroceazzurra.it