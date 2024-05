Azzurro Donna Parma (Forza Italia): al ristorante “Il Gabbiano” il convegno “Donne in rete”

È in programma domani, martedì 14 maggio alle 18 al ristorante “Il Gabbiano” in via Morigi 18, un convegno promosso da Azzurro donna (Forza Italia) dal titolo “Donne in rete. Rischi e opportunità del mondo social”.

Interverranno Giorgia Cocconcelli (psicologa e responsabile di Azzurro Donna Parma) e l’on. Rosaria Tassinari parlamentare di Forza Italia alla Camera. Modererà l’incontro Laura Schianchi, coordinatrice cittadina di Forza Italia. La presente vale come invito.

Segreteria provinciale di Forza Italia