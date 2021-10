“Baganza in città a sette anni dall’alluvione”: incontro online di Europa Verde Parma

A sette anni dall’alluvione e due giorni prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione della cassa d’espansione, a che punto siamo con la riqualificazione del torrente in città? Quale futuro per il torrente Baganza, dopo la sua ulteriore canalizzazione e la mancata sistemazione dell’argine di via Montanara?

Ne parliamo in un incontro on-line, lunedì 11 ottobre, ore 20.45.

Coordina Enrico Ottolini, Co-portavoce di Europa Verde Parma.

Intervengono:

Mirella Vergnani – Agenzia Interregionale per il fiume Po

Gabriele Bertozzi – Agenzia sicurezza territoriale Protezione Civile sede di Parma

Invitato:

Meuccio Berselli – Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Con la partecipazione di ADA, Legambiente, WWF, Parma Sostenibile e Comitato Alluvionati di Parma.

L’incontro si può seguire dalle 20.45 sul canale YouTube Europa Verde Parma e in diretta sulla pagina Facebook “Europa Verde Parma”.