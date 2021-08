Baganzola, Lavagetto (Pd): “La situazione della viabilità richiede soluzioni più efficienti”

<Ancora una volta i cittadini di Baganzola devono fare i conti con le criticità legate alla viabilità. È evidente che la situazione del traffico nella frazione è ancora tutta da risolvere>. Così il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Lorenzo Lavagetto, è intervenuto in seguito ai problemi che si sono verificati su via Golese.

<L’incidente dei giorni scorsi non si poteva prevedere ma, di fatto, ha isolato l’intera frazione. Per quanto la situazione sia migliorata, con la riapertura del ponte, resta il problema del cavalcavia incidentato, che deve essere messo in sicurezza quanto prima per consentire la riapertura di almeno una delle due corsie. Con gli eventi fieristici e la riapertura delle scuole ormai prossima, è di vitale importanza ripristinare un più celere deflusso di autobus e mezzi di soccorso>.

<Al di là degli incidenti, credo sia necessario e urgente trovare soluzioni viabilistiche efficienti. Invito perciò Comune e Provincia ad agire per ottenere la massima tempestività dei lavori, importanti non solo per la frazione ma anche per le Fiere stesse>.