Bambine e bambini saharawi in Municipio

Questa mattina il sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Cooperazione internazionale e alla Pace Daria Jacopozzi hanno incontrato, in Municipio, un gruppo di bambine e bambini saharawi coi loro accompagnatori. All’incontro hanno partecipato Barbara Lori, Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Fatima Mahfud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia, e per l’Associazione Help for Children Parma il presidente Giancarlo Veneri con alcuni volontari e volontarie.



Le bambine e i bambini, considerati veri e propri ambasciatori di pace, sono ospitati dal 6 luglio al 21 agosto in diversi Comuni della provincia di Parma – Felino, Bedonia, Berceto e Borgo Val di Taro – nell’ambito di un progetto di accoglienza dell’Associazione Help for Children Parma che prosegue ormai da alcuni anni. Durante il soggiorno, i piccoli ospiti vengono sottoposti a visite mediche e vivono un periodo di sollievo, lontano dalle dure condizioni dei campi profughi nel deserto del Sahara, dove risiedono abitualmente.