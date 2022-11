Bando per l’assegnazione di cinque alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a Monticelli Terme

Azienda Pedemontana sociale ricorda che c’è tempo fino a giovedì 1° dicembre per partecipare al bando pubblicato da ACER Parma lo scorso 27 ottobre, per conto di APS, che mette a disposizione cinque alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà del Comune di Montechiarugolo situati a Monticelli Terme. Tutte le informazioni e il modulo per presentare la domanda sono disponibili sul sito www.unionepedemontana.pr.it.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda per l’assegnazione degli alloggi con contratto di locazione a canone calmierato, i cittadini italiani o dell’Unione europea, i familiari dei cittadini UE regolarmente soggiornanti, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, i titolari dello status di rifugiati politici e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il valore ISEE del Nucleo familiare richiedente non deve essere superiore a 40.680 euro, né inferiore a 9.000 euro, per i nuclei richiedenti fino a 4 persone, e 7.500 euro per i nuclei con 5 o più componenti.

Alla data di presentazione della domanda, così come alla data di assegnazione dell’alloggio, almeno un componente del nucleo familiare richiedente deve essere titolare di contratto di lavoro in corso di validità o di pensione di anzianità. Almeno un componente del nucleo familiare richiedente deve, inoltre, avere residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nell’ambito territoriale del Comune di Montechiarugolo. I componenti del nucleo non devono, infine, essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Come e dove presentare la domanda

Per partecipare al bando occorre presentare il modulo, predisposto da ACER per conto di Azienda Pedemontana Sociale, entro e non oltre le ore 13 di giovedì 1° dicembre 2022. La domanda, che deve essere compilata in ogni sua parte, può essere inviata per posta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ACER Parma (Vicolo Grossardi n. 16/A, 43125 Parma), oppure via mail esclusivamente tramite PEC (Pota elettronica certificata) all’indirizzo urp.acerparma@legalmail.it. Le domande possono, inoltre, essere consegnate a mano al funzionario di Acer Parma presente presso lo Sportello sociale di Montechiarugolo, in via Spadolini n. 16 a Monticelli Terme, il giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure direttamente alla sede centrale di Acer (Vicolo Grossardi n. 16/a), previo appuntamento da concordare telefonando allo 0521 215111.

Documenti da allegare alla domanda

La domanda di assegnazione deve essere presentata corredata da: dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, con relativa attestazione dei valori ISE ed ISEE del nucleo familiare; copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; per i richiedenti stranieri, copia di permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di invio per posta, le domande devono essere complete della sottoscrizione di colui/colei che ha reso la dichiarazione sostitutiva, allegando fotocopia di un documento valido); dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esistenza di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo in corso (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato).