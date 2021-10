Banksy a Parma: successo per la mostra a palazzo Tarasconi

E’ boom di visite a Palazzo Tarasconi a Parma per la mostra di Banksy. Aperta lo scorso 18 settembre 2021 e visitabile fino al 16 gennaio 2022, BANKSY Building Castles in the Sky, a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani, Acoris Andipa e Marzio Dall’Acqua, prodotta e organizzata da Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma e Associazione MetaMorfosi, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi, sotto la supervisione di Augusto Agosta Tota, sta riscuotendo un grande successo di pubblico, come dimostrano anche le foto dei visitatori in fila per entrare nel Palazzo.

Il misterioso artista di Bristol continua , insomma, a suscitare grande interesse nel pubblico.

La mostra parmense è un progetto molto accurato e soprattutto rappresenta un evoluzione dei precedenti, come hanno sottolineato i due curatori Antonelli e Marziani: «Proseguiamo nel processo mutante che caratterizza la crescita ‘biologica’ del progetto, costruito sempre a misura di contesto, ogni volta con nuove opere che si aggiungono alle fondamenta immutate della prima selezione. A ciò si sommano i contributi scientifici che ampliano la portata teorica del catalogo, vero e proprio oggetto di studi che schiera quattro nuovi nomi per Parma».

Vademecum

Banksy. Building Castles in the Sky

Palazzo Tarasconi Via Farini, 37 – Parma

Una mostra non autorizzata a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani, Acoris Andipa, Marzio Dall’Acqua con la partecipazione di Vittorio Sgarbi sotto la supervisione di Augusto Agosta Tota

Prodotta e organizzata da Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma Associazione Culturale MetaMorfosi in collaborazione con Comune di Parma

Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna Provincia di Parma Comune di Parma Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

Orari: martedì-domenica, 10.00-19.30

La biglietteria chiude un’ora prima

Lunedì aperta solo su prenotazione per i gruppi

Biglietti: Intero € 12,00

Ridotto € 10,00

under 26 e over 65, gruppi di almeno 15 persone;

titolari Parma Card Ridotto speciale € 8,00 per scuole

Gratuito bambini fino a 6 anni

Audioguide € 5,00Visite guidate: gruppo adulti € 120,00; gruppo scuole € 90,00.

Prevendita: TICKETONE

Informazioni: tel. 331 2149630

mail: mostrabanksyparma@gmail.com