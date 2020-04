Barbara Lori si dimette dal Consiglio Regionale. Entra Matteo Daffadà

L’assessore regionale Barbara Lori si è dimessa oggi dalla carica di consigliere regionale dell’Emilia Romagna per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo in giunta.

Prenderà il suo posto in Consiglio il primo dei non eletti della lista del Pd, Matteo Daffadà.

La rappresentanza di Parma in Regione, pertanto, si allarga. AM

Questa mattina l’Assessora Regionale alla Montagna, Aree Interne, Parchi e Forestazione, Pianificazione e Pari Opportunità, Barbara Lori, ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere del gruppo PD. Al suo posto subentra, in Assemblea, Matteo Daffadà, primo dei non eletti nella lista PD alle elezioni regionali dello scorso 26 gennaio.

“Ho deciso di dimettermi dall’Assemblea non appena ho avuto la possibilità di insediarmi in assessorato ed iniziare a lavorare per recuperare il tempo trascorso in quarantena Covid” – ha spiegato l’Assessore Regionale Barbara Lori – “in questo modo rafforziamo la rappresentanza del territorio provinciale di Parma e del Gruppo del Partito Democratico. Mi congratulo con Matteo Daffadà che, anche per il suo forte radicamento nel territorio della Val Taro e Ceno, sarà un interlocutore importante del lavoro del mio Assessorato sul territorio di Parma in particolare sul tema della montagna”.

“La nomina di Matteo Daffadà irrobustisce la nostra delegazione in Assemblea Regionale” – ha dichiarato Filippo Fritelli, Segretario provinciale del PD di Parma – “con lui e Massimo Iotti come consiglieri e Barbara Lori in qualità di Assessore, il nostro territorio e il nostro partito hanno una forte rappresentanza in Regione che ci consentirà di contribuire in modo propositivo all’importante e positivo lavoro che oggi sta svolgendo il Presidente Bonaccini, nella prospettiva della ripresa post Covid e nell’attuazione del programma di mandato”.

“Sono onorato ed emozionato per questo riconoscimento” – ha concluso Matteo Daffadà – “Ringrazio Barbara con la quale, da subito, voglio mettermi a lavorare per dare risposta alle tante sollecitazioni che ho raccolto in campagna elettorale e nel mio impegno di amministratore locale. Con lei e con Massimo Iotti, a fianco della Provincia e dei Comuni del nostro territorio, faremo squadra per rappresentare al meglio Parma in Regione. Sono certo che i risultati non mancheranno”.