Bardi, messa in sicurezza ponti sul Rio Corsenna: 2,8 milioni dalla Provincia

Sono iniziati i lavori – disposti dalla Provincia di Parma – per la messa in sicurezza dei ponti Chiesabuona e dei Bertonazzi, sul rio Corsenna, lungo la strada provinciale 28 di Varsi nel territorio comunale di Bardi (al km 32+150 e al km 32+250) per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro.

In occasione dell’avvio dei lavori – appaltati alla ditta Strutture metalliche srl di Treviso – si è tenuto un sopralluogo che ha coinvolto il vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità Daniele Friggeri; l’assessore comunale alla Viabilità e ai Lavori pubblici del comune di Bardi Roberto Bertorelli; i tecnici della Provincia e dell’impresa impegnata nei lavori.

I ponti, la cui costruzione risale agli anni ‘30, furono entrambi realizzati con 2 travate reticolari metalliche in appoggio, traversi metallici e soletta in cemento armato.

In questi giorni si sono completati gli interventi di accantieramento con la predisposizione dei ponteggi per compiere tutti i lavori di messa in sicurezza, in particolare, della struttura metallica senza rendere necessaria la chiusura al traffico dei due ponti.

Entrando nel dettaglio gli interventi previsti – durata complessiva 365 giorni – sono quelli di sabbiatura e verniciatura delle strutture in acciaio; rinforzo degli elementi in acciaio e ripristino delle parti corrose; ripristino all’intradosso della soletta in cemento armato; impermeabilizzazione all’estradosso della soletta in cemento armato e realizzazione di nuove caditoie.

Inoltre si lavorerà per l’allargamento della sede stradale (ad intervento concluso sarà di 6,50 metri, mezzo metro in più dell’attuale), per la sostituzione delle barriere laterali; per la riprofilatura della pavimentazione stradale, per la sistemazione della briglia di valle e per la sistemazione dell’area di sosta tra i due manufatti.

Per garantire una larghezza di carreggiata stradale pari a 6,50 metri sarà necessario prevedere l’allargamento dell’impalcato dei ponti tramite l’inserimento di cordoli a sbalzo a sostegno dei nuovi guardrail e dei muretti storici.

A seguito della conferenza dei servizi è stato, tra l’altro, intrapreso un percorso di confronto con la Soprintendenza al fine di individuare la modalità di conservazione degli elementi caratteristici del manufatto.

“Mettiamo in sicurezza un tratto di strada molto importante – commenta Friggeri – come quello dei ponti sul Rio Corsenna lungo la Sp28, la principale arteria di collegamento della Valceno. Agiamo in stretta sinergia con le amministrazioni locali, a partire da quella del Comune di Bardi. Sono oltre 800 i ponti sparsi in tutto il territorio della Provincia: li monitoriamo tutti ed interveniamo laddove è necessario. Garantire una viabilità scorrevole sulla Sp28, eliminando tratti con il senso unico alternato regolato da semafori, è per noi una priorità. Il lavoro del servizio Viabilità è costante. Ringrazio i tecnici della Provincia e le maestranze delle ditte all’opera”.

“I lavori sui due ponti sul rio Corsenna – aggiunge l’assessore Bertorelli – sono fondamentali per il nostro territorio. Li auspicavamo ed ora si stanno concretizzando. Si tratta di opere molto importanti che miglioreranno gli spostamenti dei nostri cittadini, a partire dai pendolari, e che permetteranno di avere una viabilità più agevole e scorrevole che favorirà anche il turismo”.