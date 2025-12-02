Bardi: si muove la frana di Saliceto, la Provincia al lavoro e monitoraggio notturno

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato un nuovo movimento della storica frana di Saliceto, nel territorio comunale di Bardi, con interessamento anche della carreggiata della Strada provinciale 28, che collega Bardi a Varsi, al km 33,800.

“I nostri operatori del servizio Viabilità – aggiornano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – sono prontamente intervenuti. Nella zona della frana di Saliceto, monitorata da tempo, sono stati rilevati nuovi movimenti che hanno provocato la formazione di significative crepe nell’asfalto. Per queste ragioni vigileremo sulla zona per tutta la notte, grazie al lavoro degli operatori reperibili, mentre domani mattina provvederemo ad istituire il senso unico alternato, regolato da semafori. L’intervento si rende necessario per capire l’entità delle problematiche e comprendere, al meglio, quelli che saranno gli eventuali interventi futuri che si renderanno necessari”.

Sono oltre 100 le frane presenti nei 1.200 km di strade provinciali del Parmense. Tutte sono costantemente monitorate affinché si possa intervenire, in maniera tempestiva, qualora emergano problematiche.