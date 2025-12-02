Quotidiano online di Parma

Bardi: si muove la frana di Saliceto, la Provincia al lavoro e monitoraggio notturno

Da mercoledì 3 senso unico alternato regolato da semafori al km 33,800 della provinciale 28

di Tatiana Cogo

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato un nuovo movimento della storica frana di Saliceto, nel territorio comunale di Bardi, con interessamento anche della carreggiata della Strada provinciale 28, che collega Bardi a Varsi, al km 33,800

“I nostri operatori del servizio Viabilità – aggiornano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – sono prontamente intervenuti. Nella zona della frana di Saliceto, monitorata da tempo, sono stati rilevati nuovi movimenti che hanno provocato la formazione di significative crepe nell’asfalto. Per queste ragioni vigileremo sulla zona per tutta la notte, grazie al lavoro degli operatori reperibili, mentre domani mattina provvederemo ad istituire il senso unico alternato, regolato da semafori. L’intervento si rende necessario per capire l’entità delle problematiche e comprendere, al meglio, quelli che saranno gli eventuali interventi futuri che si renderanno necessari”. 

Sono oltre 100 le frane presenti nei 1.200 km di strade provinciali del Parmense. Tutte sono costantemente monitorate affinché si possa intervenire, in maniera tempestiva, qualora emergano problematiche. 


Leggi anche:

Predazioni sui cani in alta valle del Taro: le associazioni chiedono interventi urgenti e comunicazione chiara

La voce che rompe il silenzio: a Tizzano il reading poetico-musicale “Se tu avessi parlato”

A Langhirano nasce il Punto di Comunità: un aiuto concreto per cittadini e famiglie

Imprese in quota, sviluppo in bilico: l’Appennino emiliano cerca il rilancio

Cooperative di comunità, Parma è tra i territori più attivi: sono otto, tutte in Appennino

Bedonia, messa in sicurezza provinciale 359 e progettazione interventi sui ponti Taro I e IV

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies