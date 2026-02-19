Barezzi Off, arriva Giulia Mei: al The Hub il live della rivelazione pop del 2025

Un viaggio sonoro tra minimalismo ed elettronica, intimità e sperimentazione: sarà Giulia Mei la protagonista del terzo appuntamento di “Barezzi Off”, in programma venerdì 20 febbraio alle 22.30 al The Hub di via Zerbini. Considerata una delle rivelazioni della scena musicale italiana del 2025, l’artista porta a Parma uno spettacolo immersivo e coinvolgente, capace di trasformare il concerto in un dialogo diretto con il pubblico.

Dopo oltre cinquanta date in tutta Italia, prosegue il successo dell’“Io della musica non ci ho capito niente Tour”, prodotto da Sound To Be e Locusta Booking. Il live di Giulia Mei riflette pienamente la sua identità musicale, caratterizzata da una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico e barocco e musica elettronica.

Sul palco l’artista – voce, pianoforte e synth – sarà accompagnata da una formazione in trio composta da Luca Zeverini, in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing alla loopstation e ai sintetizzatori, e da Dario Marchetti, alle drums e al synth, con Vittorio Di Matteo alla cura del suono. Il concerto si sviluppa come un vero e proprio flusso di coscienza, alternando momenti strumentali a dialoghi con il pubblico, in un racconto emotivo sospeso tra follia e intimità, energia e malinconia.

Durante la serata saranno eseguiti i brani più noti dell’artista insieme alle canzoni del nuovo album Io della musica non ci ho capito niente, che include i singoli “La vita è brutta”, “H&M” e “Bandiera”, oltre alle collaborazioni con Anna Castiglia e Mille.

Ad aprire la serata sarà Giulia Leone, artista cagliaritana rivelazione del Barezzi Lab dello scorso novembre. Apertura porte alle 21.30, inizio concerti alle 22.30.

La rassegna “Barezzi Off” nasce dalla collaborazione tra Barezzi Festival, The Hub, Esperienze e Peak Freeak. Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 marzo con i Julie’s Haircut.

Prevendite disponibili online.