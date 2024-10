Barilla apre le porte al club degli chef più esclusivo al mondo

Club des Chefs des Chefs, la società gastronomica più esclusiva al mondo fondata nel 1977, nel ristorante Paul Bocuse – il leggendario tempio della gastronomia a Collongesd au Mont d’Or – e che riunisce gli chef dei capi di stato mondiali, arriva per la prima volta a Parma al Quartier Generale di Barilla.

Dopo un incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, gli Chef saranno ospiti del gruppo Barilla e di Academia Barilla, per scoprire l’identità gastronomica italiana e i segreti della sua rappresentazione più iconica, la pasta.

“I membri del Club des Chefs des Chefs sono orgogliosi di annoverare Barilla tra i loro partner fidati a livello globale, in quanto l’azienda si pone come una delle principali ambasciatrici della cucina italiana nel mondo. Durante la loro accoglienza a Parma, saranno felici di visitare il più grande stabilimento di pasta al mondo, un’esperienza davvero unica” dichiara Mr Bragard.

A seguire una serata di grande cucina all’insegna della convivialità, del gusto e della storia della regina della tradizione culinaria italiana – “Siamo onorati di accogliere nella Food Academy di Barilla il Club des Chefs des Chefs per vivere insieme un momento unico di condivisione e gusto, celebrando la pasta – dichiara Ilaria Rossi, responsabile di Academia Barilla –. Questa sarà inoltre, un’ulteriore occasione per sostenere la diffusione della cultura gastronomica Italiana, in linea con la nostra mission tesa a creare una cultura del cibo in tutto il mondo”.

E non solo: “La cucina italiana in movimento” è anche il titolo della lecture che terrà in Academia Alessandro Massi, editore di Italia Squisita. In quell’occasione, l’esperto di cultura gastronomica italiana esplorerà il concetto di tradizione e di identità della cultura culinaria italiana.

“La cucina italiana contemporanea è eccezionale poiché è il frutto di un lungo processo evolutivo e storico; più che di una cucina si tratta di un insieme di cucine locali e di un “metodo”, che attraverso infinite contaminazioni culturali, agro-alimentari, sociali e industriali ha dato vita a un’identità che resta per sua natura sempre in movimento” – commenta Alessandro Massi.

Numerosi gli Chef, membri del Club che saranno ospitati in Barilla, tra questi gli executive chef di Palazzo del Quirinale, Fabrizio Boca, dell’Eliseo, Fabrice Desvignes, della Casa Bianca, Cristeta Comerford, e del Principato di Monaco, Christian Garcia, presidente del Club.