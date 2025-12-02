Barilla e Pizzaut insieme per Pastaut: inclusione e formazione professionale passano dalla pasta

Una nuova sfida per l’inclusione parte dalla cucina: Barilla e PizzAut uniscono le forze per lanciare PastAut, il progetto che trasforma i ristoranti dedicati ai ragazzi con autismo in laboratori di formazione e autonomia professionale. Dal 2026, i menu dei locali di Cassina de’ Pecchi e Monza ospiteranno primi piatti preparati con pasta Barilla, grazie a un accordo che prevede donazioni di attrezzature professionali e la formazione dei giovani chef autistici a cura degli esperti di Academia Barilla.

Un segnale concreto dell’impegno aziendale per l’inclusione è l’assunzione di un giovane con autismo che lavorerà in distacco presso PizzAut con contratto Barilla, entro la fine dell’anno.

“Il nostro percorso con PizzAut rappresenta molto più di una collaborazione: è un impegno concreto per costruire un modello di inclusione che supporti persone e famiglie ogni giorno – afferma Fabrizio Vago, Sales District Manager Food Service di Barilla -. “Con PastAut vogliamo creare un progetto replicabile in cui formazione professionale di eccellenza e opportunità lavorative strutturate possano offrire ai ragazzi autistici nuovi strumenti per esprimere il proprio talento”.

PastAut nasce come naturale evoluzione del modello PizzAut, ideato da Nico Acampora, educatore e papà di un ragazzo autistico. “Offrire ai nostri ragazzi nuove competenze e nuove opportunità di lavoro significa dare loro autonomia, dignità e futuro – sottolinea Acampora -. PastAut non è solo un nuovo piatto in menu: è un passo avanti verso una società che riconosce il valore di tutti.”

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso Diversity & Inclusion di Barilla, che dal 2018 valorizza i talenti delle persone con disabilità attraverso il programma ThisAbility, premiato con il Premio Aretè 2023. L’iniziativa prevede laboratori di co-design per packaging accessibili, supporto alle famiglie e attività di volontariato nei centri come Dynamo Camp, favorendo l’inclusione sia culturale sia lavorativa.

Nei ristoranti PizzAut, i ragazzi autistici acquisiranno competenze nella preparazione e nel servizio dei primi piatti, affiancati dagli chef di Academia Barilla. L’accordo include la donazione di strumenti professionali e la formazione completa, con l’obiettivo di creare percorsi concreti di inserimento lavorativo e autonomia.

I ristoranti PizzAut rappresentano un modello innovativo di inclusione sociale e lavorativa in Italia, dove si stima che solo una minima parte delle persone con autismo trovi opportunità professionali. Con PastAut, Barilla e PizzAut trasformano la cucina in un laboratorio di talento e inclusione, dimostrando come la pasta possa diventare anche un’opportunità di futuro.