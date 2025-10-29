Barista aggredito in Piazza Ghiaia: identificato e denunciato il presunto responsabile

È stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria il presunto autore della violenta aggressione avvenuta la mattina del 27 ottobre in Piazza Ghiaia, ai danni del titolare del bar caffetteria “Cinquantuno Parma”. L’episodio, che aveva destato forte preoccupazione e allarme tra i residenti e i commercianti del centro storico, è stato rapidamente chiarito grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Parma Centro, concluse in meno di 24 ore.

Secondo quanto ricostruito, il barista si era recato di prima mattina al locale per le consuete operazioni di apertura. Arrivato sul posto, aveva notato che il telo di un ombrellone esterno era stato asportato. Poco dopo, nei pressi dei bidoni della spazzatura di un cortile condominiale, aveva scoperto due persone – un uomo e una donna – che dormivano avvolte proprio in quel telo.

L’esercente, con toni pacati, aveva chiesto loro di restituirlo e di allontanarsi, anche perché gli impedivano l’accesso ai contenitori dei rifiuti. La reazione dell’uomo era però stata immediata e violenta: dopo aver minacciato il barista togliendosi la cintura, lo aveva colpito con schiaffi e pugni al volto e al collo, provocandogli la rottura degli occhiali.

Un operatore ecologico, accorso in aiuto, aveva tentato di calmare l’aggressore, che invece aveva continuato a colpire la vittima. Il barista era poi riuscito a rifugiarsi all’interno del locale, chiudendosi a chiave, mentre l’uomo – in evidente stato di agitazione – cercava di sfondare la porta d’ingresso, danneggiando la vetrina e spaccando una bottiglia. Solo l’intervento della donna che lo accompagnava aveva momentaneamente placato la situazione.

Poco dopo, l’aggressore sarebbe tornato armato di un bastone, ma il titolare era riuscito a richiudersi all’interno del bar, fino all’arrivo dei Carabinieri. L’uomo si è infine allontanato. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, ha riportato contusioni multiple ed è stata dimessa con una prognosi di oltre sette giorni.

Raccolta la denuncia del barista, i militari della Stazione di Parma Centro hanno avviato una serrata attività d’indagine, ascoltando testimoni e incrociando le descrizioni fornite. Le verifiche hanno portato rapidamente a individuare un sospettato già noto alle forze dell’ordine per reati simili commessi in città.

Le testimonianze, ritenute attendibili e concordanti, hanno consentito di confermare l’identità dell’aggressore: un 31enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per lesioni personali aggravate dall’uso di oggetti atti a offendere, minacce, violenza privata e danneggiamento.