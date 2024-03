Baseball, accordo tra Parma e Oltretorrente: obiettivo vincere lo scudetto e valorizzare i settori giovanili

“Con l’Oltretorrente possiamo definirci vicini di casa. Condividiamo lo stesso impianto e ora daremo il via a una collaborazione importante per entrambe le società. Il nostro obiettivo principale rimane quello di inseguire uno scudetto che manca da molti anni, ma allo stesso tempo desideriamo valorizzare i giovani del territorio”. Così ha affermato Luca Meli, presidente del Parma baseball durante la presentazione dell’accordo, con il Gruppo Oltretorrente alla sala Hospitality dello stadio Cavalli. “Metteremo a disposizione il nostro staff tecnico e valuteremo la crescita di giocatori che riteniamo molto interessanti – ha proseguito Meli. Posso anticipare che tra pochi giorni si aggregherà alla prima squadra dell’Oltretorrente un giovane atleta olandese che stiamo seguendo con grande attenzione e che vogliamo vedere all’opera nel campionato italiano”.

A spiegare i termini dell’accordo Andrea Paini, presidente del gruppo Oltretorrente: “Siamo orgogliosi e soddisfatti dell’accordo maturato. Noi abbiamo l’obiettivo di valorizzare giovani atleti, loro perseguono obiettivi di vertice. Due squadre del nostro settore giovanile giocheranno con i colori del Parma Clima, a giugno organizzeremo insieme il clinic “Oltre il Camp” e a luglio giocheremo il Torneo Due Torri in contemporanea con un turno interno del Parma baseball. Nell’occasione offriremo l’ingresso gratuito a tutti i partecipanti. È nostra intenzione chiedere alla Federazione la possibilità di organizzare come lo scorso anno le gare finali dei campionati giovanili sui campi del Quadrifoglio. Tra poche settimane le nostre squadre seniores si affronteranno nelle gare del secondo memorial intitolato a Corrado Marvasi che prevede anche gare giovanili: sarà la prima occasione per avvicinare i più piccoli ai giocatori del Parma Clima, loro idoli”.

La conferenza stampa, coordinata dal giornalista Gianluigi Calestani, è stata aperta dal saluto di Carlo Bertolucci in rappresentanza del Coni provinciale che ha sottolineato “l’importanza degli accordi tra le società sportive rivolti alla crescita degli atleti più giovani. Una sinergia fondamentale e una visione a lungo termine che disegnano perfettamente l’unità, tutt’altro che scontata, delle rappresentanti del territorio .parmigiano”

Il Parma baseball era rappresentato oltre che da Luca Meli, anche dal general manager Massimo Fochi mentre per il Gruppo Oltretorrente erano presenti oltre ad Andrea Paini, Paolo Poi, numero uno di Old Parma softball e Michele Reverberi, presidente di Parma 2001.

Pragmatico l’intervento di Massimo Fochi che ha auspicato “un accordo fattivo, più incisivo rispetto ad altri del passato”. Fochi ha anche affrontato le problematiche derivanti dalla nuova Legge sullo Sport “che metterà in difficoltà molte società dell’intero panorama sportivo italiano”.