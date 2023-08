Baseball, al via i quarti di finale del campionato italiano: il Parma Clima ospita il Nettuno 1945

I quarti di finale del campionato italiano di baseball prenderanno il via domani (15 agosto) e mercoledì sera con la disputa delle prime due gare del turno.

Il Parma Clima ospiterà il Nettuno 1945, il Grosseto giocherà allo Jannella contro il Macerata, il Ronchi dei Legionari riceverà la visita del Bologna mentre lo stadio Torri di Modena vedrà i primi due episodi della sfida tra i canarini e il San Marino. Le gare di ritorno si disputeranno sabato 19 agosto, le eventuali gare quattro e cinque sono previste per le serate di domenica 20 e lunedì 21. La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha comunicato che tutti gli incontri prenderanno il via alle ore 20.30 per motivi televisivi.

La prima e l’eventuale quarta gara saranno riservate ai lanciatori di formazione italiana e ai comunitari Under 23 mentre la seconda, la terza la quinta saranno considerate “aperte”.

La serie tra Parma Clima e Nettuno rimanda a tantissime sfide del passato quando, soprattutto negli anni ’90, le due formazioni si contendevano il titolo di campioni d’Italia che manca ai ducali dal 2010 e in riva al Tirreno addirittura dal 2001.

I problemi relativi alla gestione dello stadio di casa hanno indotto il Nettuno a chiedere – ottenendola – la possibilità di giocare l’intera serie sul terreno dello stadio Cavalli. Questo non deve però far pensare ad una squadra che si presenterà a Parma disposta a recitare il ruolo della vittima sacrificale. I ragazzi di Roberto De Franceschi hanno eliminato il BBC Grosseto nella prima fase e sono risultati secondi solo al Macerata nel proprio girone della Poule Scudetto. Il punto di forza nettunese è un attacco potente e continuo come dimostrano i 18 fuoricampo messi a segno e la media battuta complessiva di .288. Agli esperti Mercuri (.348 con 4 homerun), Giordani (.256 con 6 hr), Sellaroli (.331), Trinci (.232) e Grimaudo (rientrato dalla lunga esperienza bolognese) si affiancano Rosa Paniagua (.383 e 4 hr) e Paula (.250) e i giovani emergenti Zazza (.273) e Annunziata (.344), premiato sabato scorso come miglior battitore nei campionati europei Under 23.

Meno efficace appare il monte di lancio (3.67 di pgl complessivo), sorretto egregiamente solo da Federico Pecci (7-2, 3.61) e da Lars Liguori (7-2, 1.29), probabili partenti nelle prime due partite della serie. Meno incisivo si è rivelato il bullpen, formato dal poliedrico Paula (2-1, 4.35) e dagli italiani Bellucci (1-0, 3.00), Pizziconi (1-0, 4.82), Taschini (0-1, 7.27) e Dini (0-0, 6.75). Nelle gare di domani e mercoledì potrebbe essere utilizzato come rilievo anche Alessandro Ciarla (3-5, 3.73)

che nel corso della Regular Season si è spesso visto assegnare la prima palla del terzo incontro settimanale.

Dall’altra parte il Parma Clima attende fiducioso il confronto. In un’intervista rilasciata alla locale Gazzetta di Parma il presidente Luca Meli si è dichiarato ottimista in merito al percorso che i suoi ragazzi saranno chiamati a percorrere nel prossimo mese.

“Fiducioso? Sempre – ha spiegato Meli -. Sono il primo tifoso di questi ragazzi, mi arrabbio quando perdono e sono il più contento quando riescono a dare soddisfazione a loro stessi. Sanno di giocare anche per la città, di portarne il nome. La mia aspettativa è quella di arrivare a giocare dopo un anno la rivincita con il San Marino: prima però dobbiamo superare altri ostacoli, giocare una partita per volta. Abbiamo dimostrato di poter perdere contro chiunque. Ma anche di poter battere qualsiasi avversario. Abbiamo espresso un ottimo livello di gioco ma abbiamo anche fatto vedere qualche lacuna. Siamo una squadra giovane, ci manca ancora un po’ di esperienza”.

Il manager Saccardi ha già deciso la rotazione per le prime due partite.

“Martedì sera il nostro partente sarà Mattia Bocchi (6-1, 0.59) mentre lo starting pitcher di gara due sarà Luis Lugo (2-3, 2.21) – annuncia lo skipper ducale -. Per le altre partite vedremo chi avrò a disposizione alla luce dell’utilizzo nelle prime due gare. I nostri giocatori stanno tutti bene, compreso Guillen che continua a sottoporsi ad alcuni trattamenti alla schiena ma che sarà disponibile per salire sul monte già da mercoledì”.

Il Parma Clima si fa preferire al Nettuno come pgl di squadra (1.91) e come media battuta (.301) ma denuncia minor potenza con 9 fuoricampo all’attivo.

“Scioglierò i dubbi sulla formazione difensiva solo domani sera – spiega Saccardi – Alcuni ruoli sono già definiti, per altri ho ancora qualche dubbio. Dovrò decidere se privilegiare gli aspetti offensivi o difensivi”.

La società ducale ricorda che tutte le partite dei quarti di finale fanno parte del pacchetto offerto negli abbonamenti per la Poule Scudetto e di aver mantenuto a otto euro il prezzo del biglietto d’ingresso.