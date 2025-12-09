Quotidiano online di Parma

Baseball, Ciemme Oltretorrente: arriva il talento argentino Agustin Kramer

Il 22enne ricevitore e prima base, proveniente dal Mondovì, rinforza la Ciemme per la Serie A Silver 2026. Nel 2025 ha chiuso con una media battuta di .361.

di Tatiana Cogo

Il Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball continua a lavorare in vista della prossima stagione e mette a segno un innesto di prospettiva e qualità. La società gialloblù ha infatti annunciato l’ingaggio di Agustin Kramer, 22 anni, comunitario nato a Buenos Aires, ricevitore e prima base, reduce dall’esperienza con il Jkk Mondovì in Serie B.

Kramer, che ha iniziato a giocare a baseball a soli dieci anni, è considerato uno dei profili emergenti del movimento argentino. Milita stabilmente nella formazione Daom Beisbol di Buenos Aires ed è parte della Nazionale Under 23 dell’Argentina. Un percorso in costante crescita che lo ha portato, nelle ultime due stagioni italiane, dalla Serie C del 2023 alla Serie B del 2025, sempre con la maglia del Mondovì.

I numeri parlano chiaro: nell’ultima stagione Kramer ha fatto registrare una media battuta di .361, frutto di 30 valide su 83 presenze nel box, con 11 doppi, 1 triplo e 17 RBI. Dati che confermano la sua solidità offensiva e la capacità di incidere nei momenti chiave.

Il giocatore si è detto entusiasta del nuovo capitolo in gialloblù e pronto a mettersi a disposizione di staff e compagni. Per la Ciemme Oltretorrente, impegnata nel campionato di Serie A Silver 2026, si tratta di un innesto che aggiunge profondità al lineup e affidabilità difensiva.


