Baseball, finale scudetto: al San Marino gara uno. Per il Parma sconfitta pesante: 16-6

Le Italian Baseball Series sono iniziate con una clamorosa vittoria casalinga del San Marino sul Parma Clima.

La squadra di Doriano Bindi si è imposta con un pesantissimo 16 a 6 al termine di una gara decisa nelle prime riprese. Casanova è crollato verticalmente al secondo inning, Niño lo ha rilevato con scarso successo e il San Marino ne ha approfittato per realizzare dieci punti al secondo attacco e quattro al terzo e per indirizzare nettamente le sorti del match.

Inutile la reazione dell’attacco ducale che ha messo a segno cinque punti nella sesta ripresa grazie soprattutto all’undicesimo homerun stagionale di Manuel Geraldo, autore anche di un doppio.

Lanciatore vincente è risultato Jesus Paricaguan, da verificare le condizioni di Mineo, uscito al quinto inning.

Il Parma Clima è sceso in campo con la formazione preannunciata. Astorri ha vinto il ballottaggio per il ruolo di battitore designato, Casanova è salito sul monte di lancio.

Nel San Marino Paricaguan si è visto affidare la prima palla del match con Lino ricevitore e Pieternella designato. Diaz, Celli e Batista si sono schierati in campo esterno con Di Fabio, Marlin, Angulo e Helder a difendere il diamante.

La prima valida della serata è stata battuta da Noel Gonzalez, eliminato però nel tentativo di rubare la seconda base in occasione di uno strikeout subito da Geraldo.

Il primo attacco dei padroni di casa ha visto arrivare Batista in seconda base, autore di un singolo e abile a sfruttare un’indecisione della difesa emiliana. Casanova ha chiuso la frazione senza problemi eliminando in rapida successione Marlin, Helder e Lino.

Il vantaggio del San Marino è stato solo rimandato. Al secondo inning Angulo ha sorpreso la difesa di Concepcion con una potente linea, Pieternella ha colpito un singolo a destra, Diaz ha eseguito un perfetto bunt di sacrificio, Celli ha ricevuto quattro ball e Di Fabio è stato colpito. Le successive valide di Batista, Marlin (doppio a basi piene) e Helder hanno permesso ai padroni di casa di mettere sei punti sul tabellone. La panchina ducale ha frettolosamente chiamato al lavoro Jeffry Niño che non ha frenato l’attacco del San Marino, abile a capitalizzare due basi ball, un colpito e una valida di Di Fabio per arrivare fino al 10 a 0 presentando ben quindici battitori nel box in un solo inning.

Al terzo inning è terminata anche la prova di Niño, travolto da un lungo Grande Slam di Pieternella dopo aver riempito le basi con quattro ball a Marlin, una valida di Helder e un colpito su Angulo. Sul 14 a 0 le panchine hanno iniziato a pensare alle successive gare della serie. Parma ha parzialmente bloccato l’emorragia di punti utilizzando Kourtis e Catellani mentre il San Marino si è accontentato del cospicuo vantaggio alleggerendo la pressione del piede sul pedale dell’acceleratore.

Ne hanno approfittato i campioni in carica per rendere meno pesante il passivo con un sesto inning da cinque punti. Paricaguan ha subito i singoli di Battioni, Gonzalez e Ascanio, il doppio di Monello e l’undicesimo fuoricampo stagionale di Geraldo prima di cedere il monte di lancio a Leal sul punteggio di 14 a 5.

Le ultime riprese non hanno modificato il significato della partita e il San Marino ha potuto brindare al primo successo nella serie.

Le due squadre torneranno in campo questa sera per il secondo incontro sempre a San Marino alle 20.30 con diretta su Rai Sport