Baseball, Mario Caravita Stella di bronzo del Coni: la consegna a Sala Baganza

Nell’ambiente del baseball parmense, ma anche oltre, è una vera istituzione. E ora, per lui, è arrivata anche la Stella di bronzo per meriti sportivi del Coni, che gli è stata conferita sabato scorso a Sala Baganza, in occasione del Festival della Malvasia. “Lui” è il 64enne Mario Caravita, campione di passione e impegno nel mondo del batti e corri. Un mondo incontrato quando aveva solo 12 anni, ed è stato subito un “colpo di fulmine” che lo ha portato ad impegnarsi in questo sport fino a ricoprire, per 25 anni, la carica di presidente dello Junior Parma Baseball.

A consegnargli il prestigioso riconoscimento sono intervenuti il generale Roberto Rinaldi, presidente provinciale dell’ANSMES (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito CONI e CIP) e Giovanni Squarcia, delegato CONI. A fare gli onori di casa il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina e il vicesindaco con delega allo sport, e una grande passione per il baseball, Giovanni Ronchini.

«Questa onorificenza è un riconoscimento importante che viene assegnato solo a chi si è distinto per il suo impegno nel mondo dello sport – ha sottolineato Rinaldi –. Il signor Caravita potrà fregiarsi con orgoglio di questo titolo con l’augurio che continui a dedicarsi alla passione di una vita con lo stesso entusiasmo di sempre».

Squarcia si è congratulato con Caravita rimarcando il significato simbolico del premio: «Ringrazio l’Amministrazione di Sala Baganza per l’ospitalità. Premiare un cittadino significa dare un esempio all’intera comunità. Questi riconoscimenti sono momenti di riflessione per tutti, soprattutto per i giovani: abbiamo tanto bisogno che si avvicinino allo sport e vi restino, in qualsiasi veste e ruolo. Il signor Caravita può essere, per loro, un modello concreto».

Visibilmente emozionato, Caravita ha ricordato le tappe della sua lunga esperienza nel baseball: «Il mio è un percorso di una vita che è iniziato a dodici anni, quando vidi l’allenamento della vecchia Tanara in Cittadella. Da lì iniziò la mia avventura da giocatore. In seguito, ho militato nella società Montanara, prima come giocatore, poi come allenatore dei più giovani, genitore, dirigente, consigliere, segretario e, infine, come presidente».

Caravita ha concluso sottolineando l’importanza dello sport per i giovani e ha stimolato le famiglie a intraprendere con i propri figli un percorso che può aiutarli a stare lontano da pericoli e abitudini sbagliate.

Ronchini ha evidenziato l’impatto sociale dello Junior Parma Baseball: «Una società con una lunga storia, fondamentale per tutta la comunità provinciale. Certamente è una storia di successi sportivi, ma non è tanto questa la cosa più importante, quanto il fatto che nello Junior Parma sono transitati centinaia di bambini. Si tratta, quindi, di un patrimonio straordinario per il nostro territorio». E tra questi bambini c’era anche il figlio di Mario, Matteo, arrivato a giocare nella massima serie con il Parma Baseball e che ha seguito le orme del padre, perché è proprio lui, oggi, a presiedere lo Junior Parma.

«Si è creata la bella opportunità di ospitare qui a Sala Baganza questa premiazione – ha affermato il sindaco Spina –. Opportunità che ci dà l’occasione di sottolineare alcuni aspetti. Persone come Caravita dimostrano cosa può rappresentare lo sport quando c’è la passione e la dedizione: una straordinaria esperienza di vita per i nostri cittadini più piccoli e le loro famiglie. Perché non è solo sugli atleti che si lavora, ma su tutto ciò che sta loro intorno. Il vero successo va al di là dei risultati sportivi, con la costruzione di legami e di un sistema che coinvolge il benessere generale della comunità».

Il sindaco ha concluso esprimendo tutta la sua soddisfazione per aver ospitato a Sala Baganza la consegna della Stella di bronzo del CONI, un territorio in cui il baseball, da oltre 50 anni, è un vero punto di riferimento.