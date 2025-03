Basilicanova, i bambini di quarta elementare scrivono al sindaco

“Caro sindaco”. I bambini di quarta della primaria di Basilicanova scrivono al primo cittadino

Friggeri: “Mi hanno chiesto più sicurezza all’incrocio. In classe con loro, per parlare del progetto del Crocile”

“Il compito di un sindaco è questo: ascoltare i cittadini e dare loro risposte. Anche quando le domande arrivano dai più piccoli”.

Daniele Friggeri, primo cittadino di Montechiarugolo, ha preso molto sul serio la lettera inviata dagli alunni della classe quarta della scuola Silvia Ruotolo di Basilicanova, tanto che ha voluto incontrarli di persona, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Paolo Schianchi e a Davide Campagna, consigliere incaricato di affiancare l’assessore nel progetto del Crocile.

Al centro della missiva, le preoccupazioni per la sicurezza stradale dell’incrocio davanti alla scuola.

“È un problema che esiste praticamente da sempre, visto che il centro della frazione insiste su un incrocio trafficato – conferma Friggeri -. Davanti alla scuola è stata istituita una corsia con divieto di transito, che però non sempre viene rispettato, e questo mette a rischio la sicurezza dei bambini negli orari di ingresso e uscita”.

Il problema, però, sta per essere risolto. A breve infatti partiranno i lavori per la riqualificazione dell’incrocio e la realizzazione di una rotatoria che rallenterà il traffico e metterà in sicurezza l’incrocio.

“In realtà – ha spiegato Schianchi mostrando in anteprima ai bimbi il progetto preliminare – gli spazi ci consentono la realizzazione di una rotatoria a forma di otto, non esattamente rotonda, ma sarà sufficiente per eliminare le code al semaforo e snellire la viabilità”.

Dopo la riqualificazione della piazza, quindi, Basilicanova sarà presto interessata da un nuovo restyling. “Il crocile verrà abbattuto per fare spazio alla rotatoria– spiegano Friggeri, Schianchi e Campagna -, scompariranno i posti auto davanti alla scuola, per mettere in sicurezza l’ingresso degli alunni, ma verranno istituiti nuovi stalli in via Ghiare, per consentire l’accesso agli esercizi commerciali.

La strada davanti alla scuola sarà riservata ai bus, tramite l’utilizzo di colonnotti, e munita di pensilina per la sosta in sicurezza dei pedoni”.

Il progetto ha accolto il parere favorevole della “commissione alunni”, che hanno soprannominato la nuova rotonda “Barbapapà”, per la sua forma particolare.

“Se avete consigli o suggerimenti – si è raccomandato il sindaco – comunicateceli. Il progetto sarà presto presentato alla cittadinanza ma alcuni dettagli sono ancora da definire e il vostro punto di vista può essere prezioso”.

“Questo attraversamento pedonale non si può fare più vicino?”, chiedono i bambini. “Se ne può parlare”, li rassicura il sindaco. “È un progetto complesso – conclude Friggeri -, ma vi prometto che potrete vedere la sua conclusione prima dell’esame di quinta elementare”.