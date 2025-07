Bed&Breakfast Parma racconta la sua ospitalità diffusa, presentato il nuovo video

È stato presentato ieri, al Il Punto – Hub Creativo di Piazza Garibaldi il nuovo video promozionale dell’Associazione Bed&Breakfast Parma, realizzato in collaborazione con Confesercenti Parma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico dell’ospitalità diffusa all’interno dell’offerta turistica locale, puntando su autenticità, accoglienza personalizzata e legame con il territorio.

Il video, mostrato in anteprima durante l’evento, sarà diffuso attraverso i canali social dell’Associazione e racconta – attraverso immagini, volti e testimonianze – il valore umano e culturale dei B&B: luoghi dove l’accoglienza si fa esperienza di relazione, ascolto e racconto del territorio.

«I B&B rappresentano un tassello fondamentale della nostra strategia turistica – ha dichiarato Lorenzo Lavagetto, vicesindaco di Parma con delega al turismo – perché portano il viaggiatore a contatto con la vita reale della città e nella provincia, nei luoghi autentici, al di fuori dei circuiti più tradizionali».

Un concetto rafforzato da Simone Fornasari, presidente di Destinazione Turistica Emilia, che ha evidenziato: «I dati ci confermano una tendenza verso un turismo sempre più lento ed esperienziale. I B&B non offrono solo un posto dove dormire, ma costruiscono relazioni e storie. Come Destinazione Turistica Emilia, siamo felici di sostenere chi lavora con passione per un’accoglienza vera e radicata nel territorio».

Nel corso dell’incontro, Bruno Maggiali, presidente dell’Associazione BBParma, ha sottolineato l’importanza di distinguere l’identità autentica dei B&B da altre forme di ospitalità meno trasparenti: «Il B&B è prima di tutto un’esperienza familiare. Il nostro obiettivo è far chiarezza su cosa realmente sia un bed and breakfast, distinguendolo da formule ibride che generano confusione. Per questo è fondamentale il ruolo dell’Associazione e il sostegno di Confesercenti, per tutelare e valorizzare chi lavora con professionalità e passione».

Antonio Vinci, direttore di Confesercenti Parma, ha rimarcato: «Siamo orgogliosi di sostenere un progetto di marketing territoriale come questo, che contribuisce a valorizzare la ricettività autentica della nostra città. Il passaparola positivo generato da chi vive queste esperienze ha migliorato anno dopo anno i livelli di accoglienza e di visibilità del nostro territorio».

Infine, Stefano Cantoni ha ricordato come l’Associazione BBParma, con oltre 40 strutture associate, continui a crescere grazie a un lavoro costante di rete e condivisione tra operatori: «Ogni B&B è un piccolo mondo, fatto di presenza, attenzione, amore per il proprio territorio: è un’esperienza autentica».

Il nuovo video vuole essere, dunque, non solo uno strumento promozionale, ma anche un manifesto dei valori che animano l’ospitalità diffusa: calore umano, ascolto, radicamento locale. Perché, come ricordato in chiusura, l’esperienza di viaggio la fanno anche le persone che si incontrano.