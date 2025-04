Bedonia: alla Casa della Salute, entro maggio, riprende l’attività dell’ambulatorio dedicato alle cure dentali

Entrerà in funzione entro il mese di maggio il nuovo “riunito” odontoiatrico (modulo completo ambulatoriale per le cure dentali), acquistato dall’Azienda Usl di Parma per la Casa della Salute di Bedonia.

Nelle prossime settimane è infatti prevista l’installazione e quindi il collaudo da parte del servizio interaziendale di ingegneria clinica della nuova strumentazione, che va a sostituire quella presente ormai obsoleta.

Entro il mese prossimo, quindi, con la messa in funzione del nuovo “riunito” riprende l’attività dell’ambulatorio dedicato alle cure dentali nella struttura valtarese.

Soddisfatti il direttore del distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl Giovanni Bladelli e il sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli, che sottolineano l’importanza della nuova strumentazione “grazie alla quale saranno garantite maggiore precisione, rapidità ed efficienza nelle cure, oltre a un migliore comfort per il paziente”.