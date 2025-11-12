Bedonia, finge di chiedere aiuto al parroco e ruba le offerte in chiesa: denunciato 22enne

Si è presentato in chiesa fingendosi un bisognoso in cerca del parroco, ma una volta rimasto solo ha rivelato le sue vere intenzioni. Ha chiuso dall’interno due porte laterali per non essere disturbato, poi si è diretto verso la sacrestia, dove ha forzato la porta e ha arraffato circa 60 euro in contanti, tra banconote e monete, frutto delle offerte dei fedeli.

Prima di riuscire a fuggire, però, è stato sorpreso dal sacerdote, che ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri.

Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Bedonia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 22enne straniero, domiciliato in provincia e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il presunto autore del furto avvenuto l’8 novembre nella chiesa parrocchiale del paese.

Secondo quanto ricostruito, nella tarda mattinata di quel giorno il parroco era stato avvisato da alcuni fedeli della presenza di un giovane all’interno della chiesa con atteggiamento sospetto. Raggiunto l’edificio religioso, il sacerdote aveva invitato il ragazzo ad allontanarsi, ma solo poco dopo si è accorto di quanto era accaduto. Le due porte laterali erano state sbarrate dall’interno e la porta della sacrestia risultava forzata: dal sacchetto delle offerte mancavano 60 euro.

Il parroco ha quindi contattato immediatamente i Carabinieri, fornendo una descrizione precisa del giovane. Una pattuglia della Stazione di Bedonia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, lo ha rintracciato poco distante, mentre cercava di allontanarsi dal paese.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nello zaino del sospettato proprio la somma di 60 euro, corrispondente, per banconote e monete, a quella sottratta poco prima dalla sacrestia. Il giovane è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire che il 22enne, poco prima del furto, si era aggirato per il centro di Bedonia chiedendo ad alcuni commercianti dove potesse trovare il parroco, sostenendo di aver bisogno di aiuto. Il suo comportamento, però, aveva destato sospetti anche tra alcuni fedeli presenti in chiesa, che avevano subito avvisato il sacerdote.

Al termine delle verifiche e raccolti tutti gli elementi probatori, i Carabinieri hanno denunciato il giovane all’Autorità giudiziaria per furto aggravato, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Il denaro recuperato è stato restituito al parroco, che ha ringraziato i militari per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.