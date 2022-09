Bedonia, il medico di famiglia Bertani va in pensione: gli interventi Ausl per garantire l’assistenza ai pazienti

Il medico di famiglia Bertani va in pensione: gli interventi Ausl per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti

Rossi (direttore Distretto):” Iniziato subito l’iter per incaricare un nuovo professionista. Intanto, gli assistiti sono invitati a scegliere un medico tra quelli con posti disponibili”

Il medico di famiglia di Bedonia Enrico Giacomo Bertani dal primo settembre è in pensione e dall’Azienda Usl arriva la rassicurazione: la continuità assistenziale è garantita.

“Oltre ad aver avviato l’iter necessario a conferire l’incarico ad un nuovo professionista come prevedono la normativa regionale e nazionale – spiega Giuseppina Rossi, direttore del distretto Valli Taro e Ceno – gli assistiti del dottor Bertani hanno ricevuto una lettera di invito a scegliere un medico tra i professionisti che ancora hanno disponibilità di posti”.

Si tratta di tre medici di Bedonia, con ambulatorio nella Casa della Salute di via Piazza Caduti per la Patria 1, oltre ad alcuni medici dei comuni di Borgotaro e Albareto.

E per facilitare la scelta del medico sono due le modalità messe a disposizione dei cittadini: on line, con invio della richiesta tramite email a autocertificazionitaroceno@ausl.pr.it, compilando l’apposito modulo ricevuto in allegato alla lettera; oppure rivolgendosi agli sportelli unici-Cup, possibile anche con delega (con il modulo in allegato alla lettera compilato e copia del documento di identità del delegante). Si ricorda che gli sportelli unici-Cup più vicini a Bedonia sono al poliambulatorio di Borgotaro in via Benefattori 12 e alla Casa della Salute di Medesano in via Solferino 37, entrambi aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30.