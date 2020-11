Bedonia: lunedì 9 novembre interruzione totale del traffico sulla Sp 359R a Masanti

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sulla strada provinciale n. 359R di Salsomaggiore e Bardi in località Masanti (Comune di Bedonia) sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 9 novembre 2020.



La misura si è resa necessaria perché si è verificato il distacco di masse rocciose di piccole e grosse dimensioni dal versante a monte della strada e alcuni blocchi di roccia e detriti incombono ancora sulla carreggiata strada.

Pertanto occorre procedere con urgenza, mediante interventi specialistici sul versante, con brillamento di cariche esplosive, per scongiurare questa situazione di pericolo.

L’operazione richiede ovviamente, per motivi di sicurezza, l’interruzione della circolazione.



La deviazione obbligatoria del traffico avverrà utilizzando la strada comunale bivio Ponteceno – località S. Giustina – località Pione e la strada provinciale n. 25 delle Pianazze.