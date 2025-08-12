Bedonia, tanti eventi e iniziative nelle settimane di Ferragosto

Un ricco calendario di eventi allietera le serate d’agosto per turisti e cittadini a Bedonia, da oggi martedì 12 agosto fino a domenica 24.

Ecco i priincipali appuntamenti:



12-13 agosto: 32° Edizione del Campanile d’oro, sagra a Carniglia, Bedonia. Cene e musica per ballo liscio con Paolo Bertoli (12 agosto) e Battaini Conti (13 agosto)

Mercoledì 13 agosto: FavolArte, laboratorio creativo per bambine e bambini (tutti i mercoledì di agosto); 17.30 Ufficio Turistico di Bedonia, Via Garibaldi 15

Giovedì 14 agosto: “Cantando con l’Inglese” laboratorio per bambine e bambini in inglese; 17.30 UT Bedonia

Giovedì 14: Visita a Sant’Antonino Martire, ore 17 ; info e iscrizione in Ufficio Turistico a Bedonia, tel. 0525 824765

Venerdì 15: “Arte sotto le stelle”, mercatino dell’artigianato dalle ore 19 per le vie del centro

Venerdì 15: Concerto di Ferragosto con i Cani Sciolti, Tribute band di Max Pezzali, Piazza Caduti per la Patria alle ore 21

Venerdì 15: Sagra dell’Assunta ad Alpe

Sabato 16: Spettacolo comico in dialetto parmigiano “Io Parlo Parmigiano”, Piazza Centinaro ore 21. Ingresso libero

Domenica 17-Domenica 24: Raduno di Tennis da tavolo, Palestra di Via Piave

Domenica 17: Serata danzante ad AnzolaDomenica 17: Festa di San Gioacchino a Cavignaga

Mercoledì 20: Laboratorio FavolArte

Mercoledì 20: Fisarmoniche sotto le stelle, Piazza Caduti per la Patria ore 20 e 30

Giovedì 21: Cantando con l’inglese, laboratorio per bambini (tutti i giovedì di agosto)

Giovedì 21: Ultimo degli “Aperitivi letterari” organizzati dalla biblioteca comunale di Bedonia; “La Luce e lo spazio – un’intervista a Franco Battiato” di Francesco Pelosi, con illustrazioni di Chiara Raimondi. Piazza Plebiscito ore 18

Venerdì 22: Yoga al Parco della Peschiera (Parco Cattaneo), dalle 8 e 10 su prenotazione presso UT di Bedonia

Venerdì 22: Mercatini “Arte sotto le stelle” e “Notte di Gala” con aperitivi per le vie del centro e concerto “Note sotto le stelle” con Coro Fuoridallerighe e Parma Brass; mercatino dalle 19; concerti dalle 21 e 15 in Piazza Centinaro

Domenica 24: Importantissima sagra annuale dell’estate Bedoniese, la 71° Sagra della Trota. Pranzo e cena in Piazza Caduti per la Patria (Municipio)