Benedetto Della Vedova: “Parma città europea con Michele Guerra”

Il sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa è arrivato a Parma per sostenere Onda e Michele Guerra. “Parma deve continuare nella sua visione europea ed internazionale. Capace di confrontarsi con Bruxelles, Roma e Bologna. Michele Guerra garantisce tutto questo e lo sosteniamo con forza fin dall’inizio. Come +Europa, insieme ad Emma Bonino, siamo vicini all’amministrazione uscente da tempi non sospetti al punto tale che Federico Pizzarotti fu nostro capilista alle elezioni europee e Michele Guerra insieme ad Onda continueranno a lavorare affinché Parma resti una società aperta e proiettata al futuro” così ha motivato la nascita di Onda a sostegno di Guerra il sottosegretario Benedetto Della Vedova.