Bernardi e Musolino si candidano per la segreteria provinciale del Pd di Parma

Oltre alle candidature per la segretaria cittadina del Pd (leggi), scadevano stasera anche i termini per il deposito delle candidature per la segreteria provinciale del Pd di Parma.

Sono state presentate le candidature di Nicola Bernardi (segretario provinciale uscente ed ex sindaco di Sissa Trecasali, nella foto a sinistra) e di Giovanni Musolino (attuale assessore del Comune di Montechiarugolo, nella foto a destra).

Le votazioni nei circoli della provincia si terranno nei mesi di maggio e giugno 2025.

Potranno votare solo gli iscritti al Pd. AM