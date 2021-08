Bernini (FI): “Il degrado avanza lungo viale Europa”

Giovanni Paolo Bernini in qualità di ex assessore alle politiche a favore dei disabili interviene a seguito dello scippo ai danni del disabile in carrozzina avvenuto in viale Europa.

“La situazione a San Leonardo nei pressi della nuova Stazione e lungo viale Europa e’ fuori controllo e da parte della amministrazione comunale non c’è alcun segnale a difesa della sicurezza e contro il degrado.

Il parcheggio pensilina realizzato dietro la Stazione e’ diventato un luogo di spaccio e schiamazzi notturni con continue liti tra extracomunitari in evidente stato di alterazione. I muri sono imbrattati di scritte senza che nessuno provveda e le telecamere sono inutilizzate o assenti completamente.

Sotto il ponte nuovo di viale Europa esiste un vero e proprio accampamento con addirittura TV e supermercato sempre aperto allo spaccio di droghe. Scorribande di teppisti con spray spaventano i nostri concittadini che ormai evitano persino di chiamare le forze dell’ordine ed il corpo di polizia municipale per la sfiducia nei controlli richiesti.

Da anni ed in vari modi, anche con iniziative pubbliche in loco, abbiamo richiesto la presenza continua di una pattuglia fissa del corpo di polizia municipale, ma l’amministrazione comunale e’ sorda ad ogni proposta e richiamo, preferendo sottoutilizzare il corpo municipale solo a fare cassa con le multe dei divieti di sosta ma per strada non si avverte la presenza dei vigili urbani.

L’episodio accaduto alla persona in carrozzina evidenzia che la tolleranza ha raggiunto la soglia della insopportabilita’.

A fronte della permanenza del grave stato di degrado, di insicurezza e di malvivenza senza controllo, le forze politiche hanno il dovere di sollevare il problema ed in mancanza di interventi appropriati da parte della amministrazione comunale che continua a non utilizzare la polizia municipale per repressione e per controlli, anche di organizzare comitati di cittadini per riappropriarsi dei luoghi pubblici”.