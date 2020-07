Ponte Po, Bernini (FI): “La Bassa parmense è figlia di un Dio minore”

“La chiusura per due mesi del Ponte Verdi a Ragazzola è l’ennesima vicenda che dimostra che per la sinistra la bassa parmense è figlia di un Dio Minore. Dopo lo stop del Ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore per due anni. un’altra terribile mazzata colpisce un territorio da troppi decenni abbandonato al suo destino. La carenza infrastrutturale ha raggiunto livelli vergognosi perchè, oltre ai ponti sul Po, ci sono strade impraticabili, argini farraginosi, segnaletica spesso divelta o inadeguata. Non ci sono più scuse! dal governo con Ministro di Piacenza, alla Regione, alla Provincia di Parma è tutto nelle mani del Pd che conferma il suo totale disinteresse soprattutto nel contrasto al dissesto idrogeologico. L’alluvione di Colorno del dicembre 2017 non ha insegnato nulla perchè si progettano casse di espansione invece di procedere ad esondazioni controllate. Ha forse ragione un residente di Colorno che in una lettera allo storico quotidiano cartaceo parmigiano afferma di sentirsi preso in giro”.

Così Giovanni Paolo Bernini Responsabile degli Enti Locali del Coordinamento Provinciale di Forza Italia.