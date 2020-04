Bernini (FI): “La dichiarazione antifascista è anticostituzionale perchè i servizi comunali devono essere liberi”

“Ancora una volta Pizzarotti si è salvato in corner, scaricando la colpa sugli altri, come è avvenuto recentemente per l’inaugurazione della lastra commemorativa realizzata a spese dei contribuenti dove era riportato erroneamente Federico di Svezia anzichè di Svevia. La vicenda dei buoni spesa dell’emergenza coronavirus sottolinea che la dichiarazione antifascista viola i principi fondamentali della costituzione”.

Giovanni Paolo Bernini (Forza Italia), Presidente del Consiglio Comunale dal 1998 al 2007, incalza il Sindaco.

“La delibera adottata dalla giunta Pizzarotti è chiaramente anti-costituzionale perchè la Costituzione sancisce che i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La dichiarazione anti-fascista per il passo carraio rappresenta un’inaccettabile limitazione della libertà poichè i servizi comunali non devono essere condizionati da particolari disposizioni. Pertanto ci aspettiamo che il Sindaco faccia un ulteriore passo indietro e ritiri il regolamento per tutti gli altri servizi. In caso contrario agiremo nelle sedi dovute”.