Bernini (FI): “Pizzarotti deve esibire l’eventuale esposto su Svoltare al Consiglio comunale”

“La vicenda Svoltare Onlus ha vari risvolti: tralasciando quelli giudiziario e politico, vorrei invece sottolineare l’aspetto istituzionale.

Come Presidente del Consiglio Comunale per due consiliature dal 1998 al 2007 devo esprimere la mia preoccupazione per la graduale espropriazione delle prerogative del massimo organismo assembleare cittadino. Una situazione accentuatasi anche a causa delle normative anti-contagio che impongono la convocazione in modalità telematica. L’attuale vicenda evidenzia ancora una volta la personalizzazione della carica di sindaco che è eletto direttamente dai cittadini, ma deve comunque rispondere ai 32 consiglieri eletti dagli stessi cittadini.

Pertanto un eventuale esposto deve essere comunicato al Consiglio.

Pizzarotti gestisce la cosa pubblica chiuso nel suo ufficio in spregio a quell’Anci di cui spesso sbandiera l’appartenenza e la cui bandiera venne esposta su mia richiesta nella nostra sala consiliare in occasione del centenario della sua nascita nel 2001.

Nulla di nuovo per un personaggio che basa la sua azione politica sull’usa e getta a seconda delle sue legittime aspirazioni”.

Così Giovanni Paolo Bernini, Responsabile del Coordinamento Provinciale di Forza Italia.