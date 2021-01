Bernini (FI): “Riusciranno i nostro eroi del PD di Parma a contrastare Pizzarotti amico di Bonaccini?”

“La sinistra di Parma è un personaggio in cerca d’autore di pirandelliana memoria. Essere o non essere, il dilemma di Amleto, si adatta perfettamente ad un partito che, nelle varie denominazioni PDS-DS-PD, dal 1998 non ne ha praticamente azzeccata una. Ha perso vari treni, il più importante quello dell’alta velocità, poichè commissariata dalla vicina Reggio del potente Delrio e schiacciata come la città nelle sue ambizioni da una Regione bolognacentrica, ricevendo in cambio solo rifiuti per l’inceneritore di Ugozzolo.

Ora siamo alla sfida decisiva nell’epilogo dell’era pizzarottiana con un PD che chiede le dimissioni dell’assessore Rossi per la vicenda Svoltare Onlus. Nietzsche affermava che, anche se le intenzioni sono buone, se non si riesce a concludere l’impresa, il fallimento è chiaro e definitivo. Riusciranno i nostro eroi del PD di Parma a contrastare Pizzarotti amico di Bonaccini? Come recita la famosa canzone di Battisti, il futuro lo scopriremo solo vivendo”. Così Giovanni Paolo Bernini Responsabile degli Enti Locali nel Coordinamento Provinciale di Forza Italia.