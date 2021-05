Bernini (FI): “Vergognoso attacco di Pizzarotti a una donna magistrato che fa il suo dovere”

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Pizzaroti durante la trasmissione di ” Parma Europa” di ieri sera, interviene Giovanni Paolo Bernini, responsabile regionale del sistema giustizia di Forza Italia:

“Le dichiarazioni stizzite di Pizzarotti non mi sorprendono, anzi mi confermano l’opinione che abbiamo sull’attuale sindaco Pizzarotti. Egli ha la stessa cultura giuridica, morale e politica del suo leader di sempre Beppe Grillo.

Pizzarotti e Grillo hanno avuto la stessa rovinosa cultura giustizialista a senso unico del grillismo della prima ora attraverso la quale e’ riuscito a salire sullo scranno di sindaco cavalcando la scia devastante delle inchieste sulla Giunta di cui ho fatto parte ed ora, come Grillo, Pizzarotti, di fronte alle inchieste che lo riguardano e lo riguarderanno in futuro, non trattiene l’arroganza di potere nel momento in cui la stessa Magistratura, prima osannata per salire al potere, si occupa del suo agire da pubblico amministratore.

Per più e’ ancora più vergognoso perché il Sindaco attacca direttamente una donna, un magistrato servitore dello stato che altro non fa che il suo dovere stabilito dalla legge, perché ” la legge e’ uguale per tutti “.

Inoltre a differenza di ciò che avvenne con me e con altri colleghi delle giunte Ubaldi-Vignali, la Procura di Parma oggi a differenza di allora si muove in silenzio, non allungando veline alla stampa e TV locali, non infrangendo le più elementari norme procedurali a tutela delle persone inquisite, a differenza della gestione della Procura di allora.

Pizzarotti ha oltrepassato il segno ed ha dimostrato realmente il suo livello di cultura politica ed istituzionale.”