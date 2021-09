Bernini: “Se entro domenica Pizzarotti non garantirà un presidio fisso in stazione, Forza Italia organizzerà ronde civiche”

“Se entro domenica, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ex grillino oggi alla corte di Delrio e PD) non garantirà un presidio fisso in Stazione di Parma… Forza Italia e i cittadini di San Leonardo organizzeranno “ronde civiche” per riappropriarsi del territorio invaso da degrado, spacciatori, malviventi indisturbati…”.

E’ molto netta la presa di posizione di Giovanni Paolo Bernini (leggi intervista), responsabile provinciale di Forza Italia, che ha pubblicato le foto del degrado in cui riversa il Ponte a Nord.