Biagio Ambra è il segretario generale della Uilfp

Ieri mattina presso la sala convegni dell’ azienda universitaria ospedaliera di Parma, si è tenuto il primo congresso della UILFP Parma costituita per effetto dell’ accorpamento della UIL FPL Parma e UIL PA Parma.

Il congresso è stato presieduto dal coordinatore Ull Emilia Romagna sede di Parma Fabio Piccinini

Dopo le relazioni dei segretari Generali UIL FPL Parma Ambra Biagio e UILPA Parma Cosimo Mingolla sono intervenuti i Segretari Generali regionali della UIL FPL Emilia Romagna Paolo Palmarini e della UILPA Giorgio Franchini.

Prima del dibattito ha portato i saluti ai presenti il direttore generale dell’ azienda universitaria ospedaliera di Parma Dott.Anselmo Campagna.

Il neo consiglio costituito, ha successivamente eletto il nuovo Segretario Generale Ambra Biagio, la nuova segreteria composta da Cosimo Mingolla e Rizzo Clara Rita ed il tesoriere Sansone Marcello.

A tutto il gruppo dirigente UILFP Parma i migliori auguri di buon lavoro !