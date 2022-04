Biagio Passaro di “Io Apro” capolista a sostegno di Vignali. Venne arrestato per l’assalto alla CGIL di Roma. VIDEO

“La Guida della Rivoluzione” come ama definirsi il nostro Presidente Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti (Vice Presidente con delega per l’Emilia Romagna) e Umberto Carriera (Segretario Nazionale) di «Io Apro Rinascimento» sosterranno con determinazione alle prossime amministrative di Parma, il candidato sindaco Pietro Vignali, che vedrà al suo fianco e in qualità di capolista, Biagio Passaro, figura primaria (già Tesoriere) e tra i principali fautori che hanno determinato la nascita del movimento Io Apro “prima” e più recentemente, la fondazione del nuovo soggetto Politico «Io Apro Rinascimento».

.Spiega Biagio Passaro – Candidato al Consiglio Comunale di Parma:

«Per Parma, non sarà facile ripartire, ma ciò che ci accomuna con Pietro Vignali – che ha già amministrato Parma per ben 13 anni – è la sfida per riuscire a sviluppare un nuovo laboratorio politico-amministrativo che abbia a cuore la tutela per le Partite Iva, gli Artigiani ed i Piccoli Imprenditori che più di tutti, hanno sofferto in questi ultimi anni.»

Io Apro Rinascimento

___

Biagio Passaro di “Io apro” venne arrestato dopo l’assalto alla CGIL di Roma per protestare contro la chiusura dei ristoranti duranti l’emergenza sanitaria covid. (LEGGI)

Segue il video che Passaro girò all’interno della sede del sindacato.