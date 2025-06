Biblioteca di Alice: torna il book-crossing per bambine e bambini al Parco Ducale

Dopo il successo delle scorse estati, la Biblioteca di Alice ripresenta l’iniziativa di book-crossing che promuove lo scambio gratuito di libri per bambine e bambini al Parco Ducale, dove ha sede la biblioteca. L’iniziativa terminerà a settembre.

I libri sono ospitati nelle piccole casette di legno dal tetto rosso collocate in diversi punti del parco, a disposizione dei piccoli lettori e delle piccole lettrici che potranno prenderli gratuitamente. Una volta terminata la lettura, i libri potranno essere restituiti e ricollocati nelle casette, per permettere ad altri bambini e bambine di godere dell’interessante esperienza della lettura.

“Il book-crossing della biblioteca di Alice rappresenta ormai un punto fermo della bella stagione nel parco Ducale – ha commentato Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi educativi. Un modo per unire libri e natura in un binomio che la biblioteca valorizza tutto l’anno con iniziative all’aperto e incontri dedicati alle tematiche ambientali. Il book-crossing è anche socialità e scoperta, attraverso lo “sguardo” dei libri messi a disposizione da qualcun altro per lo scambio. Un modo per coinvolgere i piccoli lettori in prima persona in questo passaparola di carta”.

I libri del book-crossing sono stati donati alla Biblioteca di Alice e non sono catalogati: si tratta di materiale librario non utilizzato che, grazie a questa iniziativa, viene rimesso in circolo.

Lanciata per la prima volta nel 2013, l’iniziativa si è consolidata col tempo, raggiungendo importanti numeri: durante l’edizione dell’anno scorso oltre trecento libri sono stati messi a disposizione e presi in prestito, creando un circolo virtuoso di lettura e condivisione.

Le casette dal tetto rosso si trovano in quattro punti del Parco Ducale: all’ingresso della Biblioteca di Alice, vicino al chiosco-bar del viale centrale, nei pressi della Peschiera e nella zona dei giochi per bambini.