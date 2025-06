Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma a fianco delle famiglie nella rete Nati per Leggere

Nei primi 1000 giorni di vita, ogni stimolo conta. E anche una storia letta ad alta voce può fare la differenza. È da questa consapevolezza che nasce Nati per Leggere, il programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce ai bambini fra i 6 mesi e i 6 anni e che, dal 2023, vede la Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma attiva come presidio sul territorio insieme al Comune di Busseto e al Distretto Ausl di Fidenza.

L’obiettivo? Fornire supporto, strumenti e risorse a tutte le famiglie che desiderano iniziare un percorso di lettura con i loro bambini e le loro bambine, fin dai loro primi mesi di vita.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, si basa su dati scientifici che dimostrano quanto leggere precocemente aiuti lo sviluppo cognitivo, linguistico e relazionale dei bimbi e delle bimbe, sin dai primi mesi di vita. La Biblioteca di Busseto, in qualità di presidio, propone e partecipa ad attività e servizi pensati per sostenere genitori e famiglie, avvicinare i più piccoli ai libri e rendere la lettura parte della quotidianità familiare.

“Insieme al Comune di Busseto e al Distretto Ausl di Fidenza siamo presidio Nati per Leggere perché crediamo fortemente nei principi di questa iniziativa. La lettura è uno strumento potente, soprattutto nei più piccoli, in quanto contribuisce a formare non solo le loro competenze ma anche il loro carattere e la loro predisposizione verso il mondo: non è mai troppo presto per iniziare a conoscerlo! Fornendo supporto alle neo famiglie, creando attività e occasioni di scambio, formazione e aggregazione vogliamo creare una comunità che possa essere sempre più unita e rafforzata, dove l’aiuto reciproco e la condivisione siano alla base della quotidianità, anche nei territori più distanti dal centro città” ha dichiarato Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma.

“La Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma ha mostrato un forte interesse ed una chiara determinazione nel diffonderne i principi e le buone pratiche. Il vostro impegno è ancor più prezioso e non scontato poiché si tratta di una biblioteca privata, pertanto non per forza tenuta ad impegnarsi su questo fronte come i servizi civici: questo dimostra ancora di più la scelta convinta che è alla base dell’impegno della Biblioteca sul progetto. Il vostro lavoro è prezioso anche come volano in tutta una zona del territorio parmense poco attivo su questo fronte, per cui cittadini ma anche bibliotecari ed educatori del territorio possono avere un confronto in caso di necessità qualora vogliano seguire le vostre orme. Avete di fatto dato il via ad un’adesione piena e non solo formale al progetto, mostrando come un passo dopo l’altro si possa mettere in atto un cambio di paradigma.” ha aggiunto Costanza Fadda, referente di Nati per Leggere Emilia Romagna.

All’interno della programmazione la Biblioteca di Busseto ha attivato due rassegne, entrambe curate da Anna Soldi: Storie Piccine e I Libri si Presentano dedicate rispettivamente ai più piccoli dai 18 ai 36 mesi e ai più grandi dai 3 agli 8 anni. Le rassegne si compongono di un totale di una decina di appuntamenti ciascuna che la Biblioteca organizza all’interno della propria attività culturale gratuita sia autunnale che primaverile.

Da maggio 2025, inoltre, la Biblioteca si impegna, per due volte al mese, a sostenere – fornendo e selezionando accuratamente i libri più adatti – le letture svolte dai volontari del Comune presso il Centro Vaccinale di Busseto per intrattenere i più piccoli nel delicato momento post vaccinazione. L’attività è ancora in corso e proseguirà anche nei prossimi mesi. Quest’anno, inoltre, in collaborazione con il Comune di Busseto, la Biblioteca ha dato il via all’iniziativa con la quale regala un libro a tutti i nuovi nati dell’anno che, insieme alle loro famiglie, sono accorsi numerosi in biblioteca a ritirare la loro copia gratuita e a scoprire la ricca e studiata sezione dedicata a bambini e ragazzi, allestita nel corso degli anni anche grazie al personale specializzato, in grado di aiutare e guidare le famiglie nella scelta dei libri più adatti ai piccoli lettori.

L’impegno della Biblioteca di Busseto nell’ambito dell’iniziativa Nati per Leggere è stato riconosciuto da “Nati per Leggere Emilia-Romagna” con un’intervista dedicata, consultabile sulla pagina Facebook Nati per Leggere Emilia-Romagna.

Tutte le iniziative sono gratuite, per ricevere maggiori informazioni:Biblioteca di Busseto, Via Roma, 38 – 43011 BUSSETO (PR)Tel. 0524-92224 – e-mail: biblioteca.busseto@fondazionecrp.itFacebook: Biblioteca di Busseto