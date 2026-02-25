Biblioteche di Parma: dal bilancio 2025 emergono crescita, innovazione e partecipazione

Crescita dei prestiti, innovazione digitale e partecipazione attiva della cittadinanza: è questo il quadro emerso dal bilancio 2025 delle Biblioteche del Comune di Parma, presentato il 24 febbraio all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica dall’assessora con delega al Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti. Le biblioteche cittadine confermano il loro ruolo di spazi di produzione e diffusione del sapere, formazione permanente e dialogo intergenerazionale.

Nel 2025 i prestiti hanno raggiunto quota 203.218 volumi, con incremento dei prestiti intersistemici e potenziamento del servizio di corriere per la circolazione documentaria sull’intero territorio. Le biblioteche si confermano quindi luoghi di accesso gratuito alla conoscenza, supporto alla comunità e contrasto alla solitudine.

Tra gli eventi più rilevanti: LiberaVoce 2025, Malerba Estiva, Toro Nagashi, il Premio Malerba e Racconti di Natale, iniziative che hanno consolidato le biblioteche come spazi di incontro e dialogo per cittadini di ogni età.

Laboratori di booktrailer, percorsi su intelligenza artificiale e scrittura creativa, incontri sul riuso con il Museo Ettore Guatelli e corsi di catalogazione per bibliotecari hanno coinvolto scuole e professionisti. Iniziative digitali come lo sportello Digitale Facile e corsi di accompagnamento, oltre alla possibilità di ottenere gratuitamente la PEC, hanno rafforzato la vocazione innovativa delle biblioteche.

Il percorso per la futura Biblioteca di Alice nel parco Golese ha incluso momenti partecipativi con cittadini e associazioni. La Biblioteca Civica ha inaugurato il Fondo Melandri, con circa duemila titoli tra giochi da tavolo e librigame. Il piano bibliotecario 2024 ha finanziato arredi flessibili, progetti di catalogazione, promozione della lettura di fumetti e incremento del patrimonio documentario con oltre 76.000 euro stanziati.

Le biblioteche hanno consolidato convenzioni con scuole, università, associazioni e istituzioni, tra cui l’Istituto Penitenziario di Parma, Bibliomondo e gli Amici della Biblioteca San Leonardo. Attivi anche gruppi di lettura in lingua portoghese e percorsi dedicati a detenuti, sottolineando l’impegno per l’inclusione linguistica e sociale.

«Il bilancio 2025 restituisce la ricchezza delle biblioteche per la nostra comunità — ha dichiarato Bonetti — crescita culturale e relazionale, accessibilità e continuità dei servizi sono stati i pilastri del nostro lavoro». Un pensiero speciale è stato dedicato a Michele Corsello, responsabile delle biblioteche prematuramente scomparso, il cui impegno ha segnato profondamente le attività del Sistema Bibliotecario Parmense.

Il bilancio conferma le biblioteche come infrastrutture culturali essenziali, luoghi di incontro, apprendimento e innovazione al servizio di tutta la cittadinanza.