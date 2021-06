Bicentenario della Polizia Locale: un francobollo speciale dedicato

Nell’ambito delle celebrazioni previste per il Bicentenario del Corpo di Polizia Locale di Parma, questa mattina, sotto ai Portici del Grano dove è allestita, fino al 15 agosto, la mostra fotografica “Da Maria Luigia al nuovo Millennio, 200 anni al servizio della città”, dedicata alla storia del Corpo, è stato presente il Servizio Filatelico Temporaneo di Poste Italiane con il bollo speciale dedicato al Bicentenario.

Il Bollo sarà disponibile presso l’Ufficio postale filatelico di Parma centro, in via Pisacane 1, per 120 giorni dalla data di attivazione del servizio.