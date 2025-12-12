Bilancio Acer: stanziati oltre 22 milioni per il 2026, nel 2025 recuperati 300 alloggi

Sono oltre 22 i milioni di euro stanziati da Acer nel bilancio di previsione del 2026, approvato all’unanimità dalla Conferenza degli enti, riunitasi a Palazzo Giordani.

Acer conferma così la volontà di continuare il percorso intrapreso: recuperare gli alloggi vuoti, incrementare l’efficientamento energetico e il controllo dei costi della struttura.

Dei 22 milioni di euro stanziati, nel dettaglio, 11,4 saranno impegnati per 14 interventi di manutenzione straordinaria in 10 comuni; 4,225 milioni saranno utilizzati per altri 21 lavori in 6 comuni; circa 3 milioni per manutenzione ordinaria e ripristino alloggi vuoti e gli oltre 4 milioni rimanenti, per la progettazione di 150 alloggi su Parma e provincia.

Alle risorse stanziate da Acer per interventi di manutenzione e progettazione, si aggiungono 55 milioni di euro provenienti dal Pnrr per l’avvio del Ppp (Partenariato pubblico-privato) per un totale di 77 milioni.

“L’obiettivo non è solo amministrare – ha dichiarato Loretta Losi, Presidente di Acer Parma –, ma custodire e valorizzare un bene che rappresenta una risorsa strategica per le politiche sociali del territorio. Questo è avvenuto principalmente nel cercare di recuperare il maggior numero di alloggi vuoti, anche attraverso il reperimento di fondi straordinari”.

Solo nel 2025 sono 300 gli alloggi recuperati – 150 con fondi ordinari e 150 con fondi straordinari – per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

Altro obiettivo raggiunto è la riqualificazione del patrimonio Erp e Ers verso standard energetici più sostenibili con interventi per un totale di 6.809.740 euro.

“Un bilancio che evidenzia un ottimo lavoro svolto quest’anno e negli anni passati – ha sottolineato Ettore Brianti, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma-. Circa 700 alloggi saranno recuperati entro la metà dell’anno prossimo e questo denota una grande collaborazione e sinergia che coinvolge Acer, Comune, Fondazione Cariparma e Regione”.

Tra le novità approvate si prevede anche l’inserimento di due nuove figure professionali dedicate al potenziamento degli uffici di Parma a servizio del Comune e nuovi applicativi per gestire i bandi comunali e le graduatorie dei bandi Erp Ers.

“Il 2026 sarà un anno di nuove grandi sfide per Acer – ha dichiarato Daniele Friggeri, Vicepresidente della Provincia -. Abbiamo approvato un bilancio di previsione che consente di stanziare importanti risorse per garantire il diritto alla casa in tutto il territorio provinciale. La presidente e il Cda di Acer si dimostrano attenti alle istanze di tutti i comuni della provincia in merito ai temi dell’abitare, centrali nelle agende politiche di tutti i nostri enti”.

La presentazione del bilancio è stata anche l’occasione per ricordare il grande valore simbolico del prossimo anno per l’azienda: Acer celebrerà, infatti, il centenario dalla fondazione, occasione per ricordare il ruolo svolto dall’azienda nel progresso socio-economico del territorio e l’importanza delle attività sviluppate in un secolo di servizio alla comunità.

FOTO: Un momento della Conferenza degli enti di Acer Parma: da sinistra Massimiliano Nuti, Paola Zanichelli, Ettore Brianti e Loretta Losi.