Bilancio comunale di Busseto: stanziati 330mila euro per la manutenzione delle strade

Il Consiglio Comunale di Busseto, nella sua ultima seduta, ha approvato con 8 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari della minoranza la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, presentata dall’assessore Stefano Capelli. Una variazione di bilancio che si inserisce nel trend di investimenti che l’Amministrazione sta portando avanti dal suo insediamento. “Nel Consiglio Comunale precedente – spiega l’assessore Stefano Capelli – sono state previste somme per circa un milione di euro per riqualificazione scuola materna, asilo nido e viale Affò; mentre ora si è provveduto alla programmazione di interventi per opere straordinarie di manutenzione edifici scolastici, verde pubblico, Teatro e strade comunali, per un importo di circa 450.000 euro, di cui solo per le strade 330.000 euro”.

Gli interventi sulle strade del territorio comunale di Busseto entrano, dunque, nel vivo con il dichiarato obiettivo di migliorarne la viabilità.

“Da qualche giorno sono iniziati gli interventi di sistemazione di un consistente numero di strade inserite nel piano asfalti 2020. Piano che è andato avanti e andrà avanti ancora nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in questi mesi a causa dell’emergenza sanitaria. E’ un intervento pari a 330mila euro che mette in sicurezza molte strade su tutto il territorio, consentendoci di eliminare quelle situazioni di pericolo che ci sono state segnalate dai cittadini o che sono state ispezionate dal servizio lavori pubblici del Comune. Realizzeremo 40.000 mq di asfalto con spessore minimo di 5/10 cm, 6000 mq fresature e 135 chiusini saranno posizionati o riposizionati”.

“A ciò si aggiunge la realizzazione della segnaletica orizzontale completa” – ha aggiunto il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Gianarturo Leoni – “Sono 4 anni e mezzo che stiamo svolgendo interventi significativi che mancavano in questo Comune da troppo tempo: nonostante questo, pur con il massimo dell’impegno e delle risorse utilizzate, molte altre strade meriterebbero ulteriori interventi che ci siamo ripromessi di inserire nel piano asfalti 2021. Come amministrazione siamo molto attenti a questo tema”.

Abbiamo una viabilità molto importante, le strade si sviluppano su una lunghezza di 181Km, ed è quindi fondamentale una continua ed attenta manutenzione e rifacimento del manto stradale. Solo in questi ultimi due anni – ha concluso l’assessore Stefano Capelli – abbiamo fatto interventi tra strade e segnaletica per un importo di circa 1 milione di euro finanziati direttamente con risorse Comunali”.

I primi interventi hanno riguardato Traversante Passera, proseguiranno con Strada del Lino e riguarderanno, per alcune il rifacimento dei tratti più ammalorati, per altre l’intera strada. Nel complesso verranno interessate 25 strade fra capoluogo e frazioni. Ecco l’elenco completo: Piazza Santa Maria; SP 11 – Strada ai Prati di Samboseto; Strada Bianca (da ponte in direzione cavalcavia); Strada Borghese (Roncole); Strada Canton Santo; Strada Cascina; Strada del Lino; Strada della Vella; Strada due Ponti; Strada Fossa; Strada Ginevra; Strada Rosa; Strada Rossa; Traversante Bassa de Maj; Traversante Passera; via Baistrocchi; via Carlo Verdi; via Donizetti; via Leoncavallo; via Levi; via Merula; via Nastrucci; via Toscanini.