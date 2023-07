Bilancio Demografico del Comune di Parma, Bosi: “Dopo due anni di flessione, saldo positivo collegato a crescita migratoria”

Sono state presentate oggi, dall’assessore a Servizi Demografici e Elettorale Marco Bosi, le anticipazioni sulla situazione demografica 2023 del Comune di Parma, elaborate dall’ufficio Statistica del Comune. I dati sono stati illustrati dall’Assessore e da Lara Berzieri, dell’Ufficio Statistica del Comune.

“Cresce la popolazione di Parma – spiega l’Assessore Marco Bosi – dopo due anni di flessione. Il saldo positivo è collegato al saldo migratorio in crescita, dovuto alle nuove iscrizioni anagrafiche. Parma si conferma una città attrattiva, soprattutto da un punto di vista lavorativo, il tasso di occupazione è uno dei più alti in Italia. Richiama, quindi, nuovi residenti dall’Italia, dall’Europa e dal mondo. Si riducono le nascite ed il saldo tra nati e deceduti è ampiamente negativo. Gli stranieri presenti in città si attestano sull’8 %, in linea con la media nazionale. Continuano ad aumentare le famiglie composte da un’unica persona, single. I dati forniscono un quadro molto importante soprattutto in riferimento all’attività di programmazione del Comune in merito ai diversi servizi, dal sociale alla scuola, per esempio”.

Al 1° gennaio 2023 la popolazione residente nel Comune di Parma ha raggiunto la cifra di 196.741 unità, con un aumento rispetto all’anno precedente pari allo 0,67%, un dato recentemente diffuso da Istat a seguito delle risultanze del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, una indagine campionaria che viene svolta tutti gli anni in autunno.

Contrariamente a quanto accade a livello nazionale, in cui la popolazione si contrae per l’8° anno consecutivo, il territorio parmigiano continua a manifestare una sostanziale attrattività: si conferma infatti la tendenza di fondo di lieve, ma costante crescita, dal 2009 circa 12.000 residenti in più.

Questo perché, nonostante si siano registrate meno nascite rispetto ai decessi, il numero dei residenti si mantiene in aumento, grazie a tutti coloro che scelgono di abitare nel nostro Comune, in prevalenza stranieri.

Proprio il flusso costante di tutte le persone provenienti da altri Paesi ha decisamente modificato la struttura sociale della nostra città: da circa 15.000 individui del 2005 si è passati a 35.338 presenze nel 2023, circa il 18% sul totale della popolazione residente (il dato nazionale si arresta al 8,6%).

Nell’ultimo decennio stiamo assistendo ad una vera ondata demografica proveniente dai paesi dell’Est europeo: rumeni, moldavi e albanesi costituiscono le nazionalità più numerose, rappresentando circa un terzo della comunità straniera.

L’incremento della presenza straniera genera due importanti conseguenze: un contributo significativo all’incremento della natalità, dato che le famiglie straniere registrano di norma un numero di figli superiore alla media; inoltre dato che gli stranieri sono mediamente più giovani degli italiani la loro presenza va a incrementare le fasce di popolazione in età lavorativa e contemporaneamente a ridurre l’indice che misura il grado di invecchiamento della popolazione.

Composizione dei nuclei famigliari. Le famiglie ammontano a 94.195, circa 5.000 in più rispetto al 2010: l’aumento delle famiglie unipersonali, cioè quelle formate da un solo componente, è pari a circa 2 punti percentuali. Tuttavia la dimensione media familiare si mantiene stabilmente intorno a 2,1 membri per famiglia. Ecco i dati: le famiglie formate da un solo componente (single) ammontano al 43 % del totale, pari a 40.500. Le famiglie formate da due componenti, ammontano al 26,7 % pari a 25.128. Le famiglie con tre componenti ammontano a 14.772, pari al 15,7 %. Le famiglie con quattro componenti son il 10,8 %, pari a 10.189. Le famiglie con cinque e più componenti sono il 3,8 % pari a 3.606.

Il report sulla popolazione residente nel Comune di Parma è disponibile on-line sul sito del Comune di Parma nella sezione dedicata all’ufficio Statistica (https://www.comune.parma.it/it/documenti-e-dati/statistica) ed è disponibile nella sezione Opendata, il database anagrafico per consentire all’utilizzatore elaborazioni personalizzate a livello di sezione di censimento.