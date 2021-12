Bilancio Partecipativo 2019/2022: firmato il patto di collaborazione per il Quartiere Cittadella

Il patto di collaborazione relativo al progetto “Il giardino dell’Accoglienza” è stato firmato da Simona Colombo, Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Op-portunità e Benessere Animale del Comune di Parma, guidato dall’Assessora Nicoletta Paci, dai referenti del CCV Cittadella (Consiglio dei Cittadini Volontari), dall’Associazione Cittadella Biz-zozero Solidale, dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Montebello, Laura Sanvitale e Mario Lodi, dall’Associazione San Cristoforo, dal Punto di Comunità Cittadella e da FIAB Bicinsieme.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde annessa al Centro Bizzozero in Via Biz-zozero n.c. 19/a a Parma, limitrofa alla Scuola Primaria Don Milani dell’I.C. Montebello, alle Vie Bizzozero e Montebello e all’area di pertinenza del fabbricato sede del circolo Bizzozero Cittadella Solidale e dell’Università degli anziani di Parma.

Il ripristino estetico e funzionale dell’area è finalizzato ad attrezzarla e adeguarla a nuove solu-zioni di utilizzo da parte delle associazioni che svolgono attività sociali, ricreative o di educazione ambientale e delle scuole vicine (“Don Milani”, “Laura Sanvitale” e I.C. “Mario Lodi”) per finalità didattiche.

Nello specifico l’intervento prevede la creazione di un’area attrezzata con panchine e tavoli in legno da destinare alle attività di lettura, incontri e riposo per i cittadini e gli utenti delle varie associazioni presenti; la piantumazione di una siepe con essenze autoctone sul confine est verso la viabilità pubblica, con funzioni di schermatura alle polveri e di ricovero per uccelli; la realizzazione di contenitori per il recupero delle acque piovane provenienti dalla copertura del ricovero attrezzi e da utilizzare per la irrigazione degli orti didattici, delle siepi e degli alberi da frutto e la manuten-zione dei leggii dedicati ai poeti e scrittori nell’area del Parco dei Poeti per utilizzare l’area per incontri con le Scuole e per far conoscere poeti e scrittori.

Il patto di collaborazione è frutto del progetto sostenuto dal CCV Cittadella e approvato nell’ambito del Bilancio partecipativo 2019-2021 del Comune di Parma (prorogato al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria) e verrà realizzato con la collaborazione delle Associazioni e delle Scuole proponenti, che avranno il compito di organizzare e partecipare alle iniziative in pro-gramma: cura degli orti didattici e del frutteto, pigiatura dell’uva, Festa dell’Albero, attività didatti-che sulla sostenibilità ambientale.

La coprogettazione e la definizione di obiettivi di interesse collettivo hanno permesso di realizzare quel senso di comunità che è il valore aggiunto degli strumenti di amministrazione condivisa e citta-dinanza attiva, promuovendo la socializzazione e l’inclusione.