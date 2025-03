Bilancio regionale 2025, Vignali e Castaldini (FI): “La parte sui ticket sui farmaci è irregolare”

“Sono passate tre settimane dall’annuncio della manovra regionale di bilancio lacrime e sangue da parte della Giunta regionale e non si sa ancora come verrà applicato il nuovo superticket per i farmaci. Questa non è solo una grande scorrettezza istituzionale verso l’Assemblea legislativa a cui il bilancio verrà proposto per l’approvazione tra 17 giorni ma soprattutto una gravissima irregolarità che abbiamo segnalato ai revisori contabili e alla Corte dei Conti.” È quanto hanno dichiarato i Consiglieri regionali di Forza Italia, Pietro Vignali presidente del Gruppo assembleare e Valentina Castaldini, questore dell’Assemblea legislativa, dopo avere inviato una richiesta urgente di chiarimenti al collegio dei revisori della Regione Emilia-Romagna ed alla Procura presso la sezione di controllo regionale della Corte dei Conti.

“A nostro parere, senza una normativa chiara e completa su come verranno imposti e riscossi i proventi dei nuovi superticket sui farmaci, è impossibile procedere alla votazione del bilancio presentato ai media in tutta fretta dal Presidente De Pascale il 13 febbraio scorso ma depositato in Assemblea legislativa regionale il 20 febbraio successivo – hanno proseguito i due esponenti azzurri – Secondo le previsioni della Giunta regionale il nuovo tributo porterà entrate quantificabili in 50 milioni di euro per il 2025 e di 70 milioni per il 2026 e il 2027. Non hanno però ancora stabilito il presupposto dell’imposizione (tipologie di farmaci assoggettati), quali saranno i soggetti paganti (fasce di reddito interessate) e i soggetti esenti, le modalità di determinazione dell’onere tributario (entità del prelievo) e le procedure di riscossione e controllo. Sono tutti elementi che a nostro parere vanno indicati in una legge. Per essi, non può baste un regolamento della Giunta regionale scollegato e successivo alle proposte di legge rientranti nella manovra di bilancio che l’Assessore al bilancio Baruffi ha promesso sarà deliberato verso la fine di questo mese.

Peraltro, le modalità di applicazione dell’altra parte della stangata prevista nel bilancio regionale, quella degli aumenti di Irpef, Irap e bollo auto, la Giunta regionale le ha inserite nel progetto di legge tributario rientrante tra quelli della stessa manovra di bilancio regionale. C’è quindi una incongruenza nella loro stessa attività. I nostri dubbi riguardano il rispetto di tre principi fondamentali di contabilità pubblica: quello di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, quello di coerenza e quello di congruità. Inoltre, abbiamo dubbi sulla conformità allo Statuto regionale che all’articolo 68 comma 6 stabilisce: “con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese”. Infine, riteniamo che ci possano essere anche profili di incostituzionalità riguardo al rispetto di quanto stabilito dall’articolo 23 della Costituzione repubblicana: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.