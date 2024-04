Biologia, Biotecnologie e Chimica: on line i bandi di ammissione dell’Università di Parma

L’Università di Parma comunica che sono on line i bandi di ammissione ai corsi di laurea in Biologia, in Biotecnologie e in Chimica per l’anno accademico 2024-2025:

Biologia : 199 posti (di cui 5 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero inclusi 2 per il Progetto Marco Polo)

: (di cui 5 inclusi 2 per il Progetto Marco Polo) Biotecnologie : 110 posti (di cui 2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero incluso 1 per il Progetto Marco Polo)

: (di cui 2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero incluso 1 per il Progetto Marco Polo) Chimica: 144 posti (di cui 5 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero inclusi 2 per il Progetto Marco Polo)

Per tutti questi corsi è possibile iscriversi dall’8 aprile alle 9 al 17 giugno alle 12 (opzione 1) e la graduatoria sarà in base alla votazione acquisita in specifici test TOLC (tutte le info nei bandi). La disponibilità massima per questa prima finestra è di 100 posti per Biologia e Chimica e di 60 posti per Biotecnologie.

È inoltre prevista una seconda finestra temporale per le iscrizioni (disponibilità per 94 posti a Biologia, 48 a Biotecnologie e 39 a Chimica, a cui si sommeranno gli eventuali posti non assegnati con la prima opzione e fino a esaurimento della numerosità programmata). In questo caso la graduatoria sarà in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità. Non sarà richiesto lo svolgimento di un TOLC o il superamento di una soglia minima in un TOLC. Potranno iscriversi anche gli esclusi e le escluse dall’opzione 1.

Per tutte le info di dettaglio si rimanda ai rispettivi bandi:

Biologia: https://corsi.unipr.it/it/cdl-bio/modalita-di-iscrizione-e-scadenze

Biotecnologie: https://corsi.unipr.it/it/cdl-biotech/modalita-di-iscrizione-e-scadenze

Chimica: https://corsi.unipr.it/it/cdl-chim/modalita-di-iscrizione-e-scadenze