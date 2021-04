Bitcoin: Big Bang (finanziario) o Petardo (bagnato)? Webinar

Venerdì 30 aprile 2021, ore 18.00 – 20.00, Webinar gratuito:

Bitcoin: Big Bang (finanziario) o Petardo (bagnato)?

Tutto quello che avreste voluto sapere di Bitcoin (ma non avete mai osato chiedere)

“Farsi ingannare una volta è spiacevole,

due volte stupido, tre volte vergognoso”

-Cicerone –



Leonardo De Rossi, responsabile dei corsi “Blockchain and Cryptoassets” e “Bitcoin and Blockchain Fundamentals” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, venerdì 30 aprile, dalle 18.00 alle 20.00, con un webinar gratuito e una diretta social ci guiderà a fare i primi passi nell’universo, tutto nuovoe quindi sconosciuto ai più, delle criptovalute e dei sistemi blockchain. Lo introdurranno Vincenzo Bernazzoli, presidente di Forma Futuro, ente di formazione dei comuni di Parma, Fidenza e Fornovo e l’On. Davide Zanichelli, ingegnere eletto alla Camera dei Deputati e membro della Comissione Finanze.

Bitcoin, Criptovalute, Monete Virtuali, Blockchain. Questi sono solo alcuni dei termini che sentiamo nominare sempre più frequentemente. Ma di cosa si tratta? Siamo di fronte ad una bolla speculativa o rappresenta l’inizio di una rivoluzione finanziaria? Rappresenta un modo per ripulire denaro sporco o una valida alternativa all’euro? Perché Elon Musk, il fondatore di Tesla nonché uno degli uomini più ricchi al mondo, l’ha definito “inevitabile”? Durante l’evento verrà fornita una risposta a tutti i vostri dubbi. L’incontro sarà strutturato in 3 parti. Nella prima parte verrà spiegato dettagliatamente cos’è Bitcoin, analizzandone il funzionamento, le origini e le principali caratteristiche. Nella seconda parte verrà descritto il mercato delle criptovalute, il suo andamento e le possibili proiezioni future. Nella terza e conclusiva parte verranno analizzate le possibili applicazioni alla portata di tutti di questa nuova tecnologia.

Forma Futuro, nell’ambito dei progetti di orientamento alle professioni e di educazione all’innovazione tecnologica (progetto Parma Digitale), vuole favorire una riflessione su possibili scenari futuri basati sui principali sistemi tecnologici globali che andranno ad interagire in modo forte con cittadini, professionisti ed imprese. Servizi e identità digitale, criptovalute, mercati digitali, sono alcuni dei temi che saranno affrontati in una serie di incontri pubblici (webinar), gratuiti per l’utenza.

Venerdì 30 aprile 2021, dalle 18.00 alle 20.00 – Seminario gratuito su piattaforma ZOOM (webinar) e diretta facebook aperta a tutti – per iscrizioni m.delgrosso@formafuturo.it (100 posti disponibili, priorità di iscrizione)

programma

Saluti e accoglienza:

Dott. Vincenzo Bernazzoli – Presidente Forma Futuro Parma

Progetto Parma Digitale:

Ass. Ines Seletti – Innovazione tecnologica Comune di Parma

Introduzione al tema della società digitale:

On. Davide Zanichelli – Camera dei Deputati – Commissione Finanze

Sviluppo del tema – con interazione con utenti registrati (primi 100 iscritti sulla piattaforma):

Prof. Leonardo De Rossi SDA Bocconi

Note Bio sul relatore del webinar

Leonardo De Rossi è Junior Lecturer del Information Systems-. È responsabile dei corsi “Blockchain and Cryptoassets” e “Bitcoin and Blockchain Fundamentals” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.

Presso SDA Bocconi, è coordinatore del filone di attività su Blockchain all’interno del Digital Enterprise Value and Organization (DEVO Lab), docente di blockchain e cryptoasset nei programmi MBA, EMBA, EMBAWE, MFB, MISA, MEBI. E’ Direttore dell’international online program “The Blockchain Journey. Debunking myths to manage a new business paradigm”. Ha lavorato a molte iniziative di ricerca su commessa e ha diretto una ricerca annuale per il Consiglio Nazionale del Notariato Italiano volta all’analisi tecnica e organizzativa dell’utilizzo di blockchain e criptovalute da parte della rete notarile italiana.

Le sue ricerche si concentrano sulle tecnologie digitali per il mondo delle aziende, sulle relazioni fra complessità aziendale e governo dei sistemi informativi. Attualmente, sta lavorando con il Design Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sull’identificazione degli impatti di business dei cluster tecnologici Artificial Intelligence, Human Augmentation, IoT, 3D Printing, Advanced Robotics, Digital Infrastructure.

È autore di numerosi saggi e articoli su tematiche relative a Blockchain e Digital transformation. I suoi lavori sono stati pubblicati su Economia & Management, Il Sole 24 Ore e Bancaria Editrice. È autore, fra gli altri, di libri quali “The Blockchain Journey, a guide to practical business applications” e “Open Banking: la prospettiva dei clienti”. Nel 2018 ha vinto come co-autore, il Best Paper Award alla conferenza HICSS per la categoria “Move the Field Forward” con un lavoro sulle applicazioni aziendali della tecnologia Blockchain.

È laureato summa cum laude in Economics and Management of Innovation and Technology presso l’Università Bocconi di Milano e ha una laurea triennale in Economia Aziendale presso l’università Ca’ Foscari Venezia. Ha conseguito una certificazione in «Blockchain Strategy» presso la Saïd Business School – University of Oxford nel 2019. Ha conseguito una certificazione in “Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy” presso la MIT Sloan School of Management.

Leonardo è PhD Fellow presso Copenhagen Business School (CBS)