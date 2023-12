Bivaccava con altre persone nel parcheggio del DUC: arrestata 36enne con precedenti per rapina

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio -tesi ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, in data 11.12.2023- un equipaggio delle Volanti della Questura di Parma è intervenuto in viale Mentana, presso il parcheggio multipiano del Duc (sovente luogo abituale di ricovero per soggetti senza fissa dimora e tossicodipendenti), a seguito di un esposto che segnalava la presenza di persone che bivaccavano all’interno del vano scale del parcheggio.

La volante, giunta sul posto, ha notato la presenza di una donna intenta a raccogliere i propri effetti personali. La donna, immediatamente fermata, è stata controllata ed identificata per una cittadina italiana (C. G., classe 1987), senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, poiché gravata da numerosi precedenti di polizia per furto e rapina impropria e sottoposta, in una prima fase, alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Parma.

In realtà, a seguito dell’accertata violazione della misura del divieto di dimora, la Procura di Parma aveva chiesto al Giudice l’aggravamento della misura, con applicazione della misura cautelare in carcere, provvedimento poi effettivamente adottato dal Giudice in data 6 dicembre u.s..

Accompagnata in Questura ed accertata dunque l’esatta identità della donna attraverso l’attività di fotosegnalamento, i poliziotti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare.

Terminate le formalità di rito, la predetta è stata associata alla casa Circondariale di Reggio Emilia

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino