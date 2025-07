Blitz antidroga: otto chili di hashish sequestrati in 24 ore dalla Polizia, due gli arresti. Colpita la rete locale del traffico di droga

Un’operazione fulminea e mirata ha inferto un duro colpo al traffico di hashish nel cuore della città. La Polizia di Stato, attraverso un’indagine coordinata dalla Squadra Mobile e supportata dall’unità Cinofila antidroga, ha arrestato un cittadino tunisino di 42 anni e denunciato un 23enne moldavo, sequestrando in totale otto chili di droga, 9 mila euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un’autovettura utilizzata per lo spaccio.

Tutto è partito dai continui sequestri nei parchi cittadini, in particolare al Parco Ducale, dove negli ultimi mesi erano stati segnalati movimenti sospetti e frequenti episodi di microcriminalità legati alla droga.

Gli agenti, dopo aver monitorato diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine, hanno deciso di intervenire.

E così nel pomeriggio di ieri è scattato il fermo per il cittadino tunisino, colto mentre si dirigeva verso il Parco Ducale con addosso circa 200 grammi di hashish, destinati con ogni probabilità a clienti abituali del centro cittadino. La perquisizione del suo domicilio ha poi portato al rinvenimento di ulteriori 2,1 chili della stessa sostanza, oltre a una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e 4.100 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo, previsto per questa mattina.

Parallelamente, le indagini hanno coinvolto anche un secondo soggetto: un cittadino moldavo già conosciuto agli investigatori. In seguito a un’attività info-investigativa durata 48 ore, gli agenti sono riusciti a sequestrare altri 6 chili di hashish, 5 mila euro in contanti e l’auto utilizzata per la distribuzione della droga. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione complessiva ha portato al sequestro di otto chili di sostanza stupefacente, un’ingente somma in contanti e strumenti utili alla commercializzazione della droga. Un colpo significativo alle piazze di spaccio cittadine, che conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di stupefacenti e nella tutela della sicurezza urbana.